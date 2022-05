VOAB mist zes basisspelers, maar wint met een flinke portie geluk van Rijen: ‘We slepen de overwinning weg voor de poorten van de hel’

Tweede klasse ENu ook het geluk aan de zijde van VOAB is lijkt niks of niemand meer tussen de Goirlenaren en het kampioenschap in te staan. De uitwedstrijd tegen Rijen werd nipt gewonnen door een doelpunt van Pieter van der Heijden. VOAB-trainer Werner Cools sprak na afloop ook al van 'het geluk van de kampioen’.

Rijen – VOAB 0-1 (0-0). 74. Pieter van der Heijden 0-1.

,,Als er een ploeg was die verdiende om te winnen, dan waren wij dat”, vond Rijen-trainer Freddy Kruijs. ,,Een halve kans frommelen zij erin. Ik word liever weggespeeld door de koploper dan dat ik zo verlies. Maar dan wil ik wel eerlijk toegeven dat VOAB het verdient om kampioen te worden.”

Dat kon VOAB-trainer Werner Cools wel beamen. ,,Dit was het geluk van de koploper. Dit klinkt heel dramatisch, maar slepen de overwinning weg voor de poorten van de hel. De overwinning smaakt wel extra zoet.”

Bijzonderheid van de wedstrijd volgens VOAB-coach Cools: ,,Met het spelerspotentieel dat we hebben (zes basisspelers ontbraken, red.). Hebben de zes anderen geknokt voor iedere meter en zo hebben we de zege naar ons toe getrokken. Dat maakt mij trots als trainer.”

FC Tilburg – Madese Boys 2-2 (2-1). 27. Alhaji Bangura 1-0, 37. Alhaji Bangura 2-0, 45. Jens Verschuren 2-1, 90+6. Onbekend 2-2.

,,Dit is voor ons de meest zure wedstrijd van het seizoen. Het is de zoveelste keer dat we onszelf niet belonen”, baalde FC Tilburg-trainer Michaël de Boer. ,,En dan die tegengoal diep in blessuretijd… We hadden de weg omhoog kunnen inzetten.”

Uno Animo – Kruisland SC 0-2 (gestaakt). 25. Youri Rombouts 0-1, 45. Youri Rombouts 0-2.

,,We maakten in de eerste helft nergens aanspraak op. Ik denk ook niet dat we het hadden kunnen omkeren”, zei Uno-coach Rick van Loon. ,,Dus dat het duel is gestaakt, vind ik niet zo heel erg.”

Bijzonderheid van de wedstrijd volgens Van Loon: de scheidsrechter raakte geblesseerd vlak na rust. ,,We hadden twee scheidsrechters in de kantine, maar die hadden al een paar biertjes op. Dus leek ons dat niet zo heel verstandig. Nu moeten we veertig minuten uitspelen. Dan beginnen we gewoon weer opnieuw en maken we weer kans”, zei Van Loon.

Cluzona – WSC 1-1 (0-0) 72. Mounir Maamar 0-1 82. 1-1.

Tijdende de Ramadan heeft Mounir Maamar zich ontpopt als een gevaarlijke spits. Tegen Cluzona was het weer raak. “Zijn rendement is inderdaad hoog”, zegt trainer Peter Verzijl. “De Ramadan is voorbij, dus ben ik benieuwd of Mounir dit doorzet.” Stan van Tiggelen maakte zijn debuut bij de Waalwijkers. “Hij was heel belangrijk voor ons, want trapte een bal van de doellijn.” Pepijn Vrinten overkwam hetzelfde: dacht te scoren, stond een Wouwse verdediger in de weg.