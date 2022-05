VOAB-verdediger Van der Heijden maakt negende goal van het seizoen en helpt ploeg aan drie punten

Tweede klasse EEr leek geen vuiltje aan de lucht voor VOAB. Het stond bij de rust 0-3, verdediger Pieter van der Heijden had doelpunt nummer acht en negen van de competitie gemaakt en de ploeg van Werner Cools leek op weg naar een gemakkelijke overwinning. Toch kwam Beek Vooruit nog terug tot 2-3 en werd het nog even spannend.

Beek Vooruit – VOAB 2-4 (0-3). 2. Casper van Beers 0-1, 30. Pieter van der Heijden 0-2, 44. Pieter van der Heijden 0-3, 49. Joost Schalk 1-3, 64. Jorn Sweres 2-3, 72. Job van der Weijde 2-4.

,,In de rust zeiden we nog tegen elkaar dat we moesten oppassen en alsnog ging het bijna mis”, zei VOAB-coach Werner Cools. Bij rust stond zijn ploeg met 0-3 voor dankzij Casper van Beers en twee rake kopballen van Pieter van der Heijden, die zijn totaal opvijzelde naar negen treffers. ,,Ongekend voor een verdediger”, vond Cools.

Maar Beek Vooruit kwam terug in de wedstrijd en maakte het nog spannend, totdat Job van der Weijde de beslissing bracht: 2-4. ,,Toen kon ik rusting op de bank gaan zitten.” VOAB heeft inmiddels 56 punten maar is nog altijd geen kampioen omdat RBC en TSC in de nek hijgen. ,,In elke andere competitie had je weet ik veel hoeveel punten losgestaan. Het blijft ongekend spannend.”

Rijen – Madese Boys 1-1 (0-1). 42. Daan Dilven 0-1, 85. Freek Trommelen 1-1.

,,Nee, ik heb geen leuke avond gehad”, zei Rijen-trainer Freddy Kruijs. Madese Boys stond in de overlevingsmodus en gooide alles op de counter met lange ballen. Een verdwaalde vrije trap viel binnen. Rijen trok ten aanval, kreeg kansen maar vijf minuten voor tijd maakte Freek Trommelen gelijk. ,,Ik wil hier verder niet te veel woorden aan vuil maken.”

Uno Animo – Roosendaal 4-1 (0-1). 32. Onbekend 0-1, 64. Bryan van der Loo 1-1, 71. Kevin Beerens 2-1, 83. Daan van Kuijk 3-1, 88. Daan van Kuijk 4-1.

,,Dit was voetballend onze beste wedstrijd en de eerste helft speelden we beter dan de tweede, wat gek klinkt als je achterstaat”, zei Uno-coach Rick van Loon. ,,In de rust zeiden we nog tegen elkaar dat we zo door moesten gaan en dat we dan wel zouden winnen. Dat vertrouwen hadden we.” Het liep ook goed af. Bryan van der Loo maakte gelijk, waarna Kevin Beersens Uno op voorsprong zette.

A-junior en invaller Daan van Kuijk maakte de 1-3 en 1-4. ,,Telkens als ik hem inbreng, scoort hij”, jubelde Van Loon. Uno Animo zette een grote stap richting handhaving, met negen punten voorsprong op de nacompetitieplek en vier duels te spelen. Met een knipoog wordt al gesproken over de derde periode. ,,Daar begin ik pas over als we tegen TSC een goed resultaat neerzetten. Belangrijk is handhaving en dat is nu wel erg dichtbij.”

TSC – FC Tilburg 5-0 (2-0). 8. Joury van den Boogert 1-0, 27. Bas Blokdijk 2-0, 70. Nino Doelman 3-0, 79. Nino Doelman 4-0, 90. Raymon Raams 5-0.

,,TSC is het mooiste team wat ik heb zien spelen”, complimenteerde FC Tilburg-trainer Michaël de Boer de tegenstander. ,,Ze zijn twintig niveaus beter dan wij in duelkracht, slimheid, techniek en beweging zonder bal.”

De Boer moest bij aanvang meteen puzzelen vanwege een aantal afwezigen. ,,Dat weet je eigenlijk al dat het niet goed kan gaan.” Het kwam ook niet goed en TSC drukte FC Tilburg verder in degradatiezorgen. ,,Het niveauverschil is gewoon te groot.” Al hield De Boer de moed erin.

WSC - JEKA 2-4 (1-1). 30. Pepijn Vrinten 1-0, 33. 1-1, 50. 1-2, 65. Mounir Mamaar 2-2, 73. 2-3, 75. 2-4.

WSC en JEKA hebben in hun onderlinge confrontaties voor volop vertier en doelpunten gezorgd. Zo werd het destijds in Breda 3-4 voor de Waalwijkers.

,,Klote”, zegt trainer Peter Verzijl, ,,want na de rust waren we de bovenliggende partij we geven twee doelpunten zomaar weg. Komende zondag us cruciaal. Spelen we tegen Beek Vooruit. Die staat op zes punten en op een plek waar je niet wil staan.”