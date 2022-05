VOAB viert kampioenschap na moeizame overwinning op Bavel en puntverlies van concurrent TSC

Vierde klasse E HMVV wint van subtopper Riethoven en hoeft voorlopig niet meer naar onder te kijken

Het was enorm spannend in Hooge Mierde donderdagavond. HMVV streed voor wat het waard was om zo niet meer te hoeven vrezen voor degradatie. Nadat de ploeg van Johan Luijten op achterstand was gekomen, toonde zijn mannen veerkracht en werd het alsnog 2-1. De voorsprong op de twee ploegen onder hen is nu vier en vijf punten en handhaving lijkt een feit.

