VOAB wint lastige uitwedstrijd van Kruisland en slaat gat naar gelijkspelende concurrentie

Tweede klasse EVOAB zat begin maart even in een dipje. De ploeg van Werner Cools speelde twee keer gelijk en de opgebouwde voorsprong verdween als sneeuw voor de zon. Vandaag boekte de Goirlenaren alweer de derde overwinning op rij en zo bedraagt de voorsprong op nummer twee TSC weer vijf punten.

Kruisland – VOAB 1-2 (1-2). 10. Yves Nyemb 1-0, 38. Stijn van Laarhoven 1-1, 67. Casper van Beers 1-2.

,,We tonen veel veerkracht, ook als we achter komen blijven we ons spel spelen en komen we terug. Dat zegt iets over onze teamgeest”, stelde VOAB-coach Werner Cools. ,,Kruisland heeft drie, vier spelers van het niveau waar wij niet aan kunnen tippen, maar wij zijn als team veel verder en dat maakt het verschil.”

Bijzonderheid volgens VOAB-coach Cools: ,,We delen de concurrentie een tik uit. TSC staat nu op vijf punten, RBC op zeven (deze teams speelden tegen elkaar gelijk, red.). Door hier te winnen slaan we een belangrijke slag en zetten we een kleine stap richting de titel, ook al is het nog tien wedstrijden en komen we TSC en RBC nog een keer tegen. Dit zijn mooie maanden als coach.”

Uno Animo – JEKA 2-4 (0-1). 18. 0-1, 60. 0-2, 64. Rick Vervaart 1-2, 72. 1-3, 78. Kobus Boons 2-3, 90. 2-4.

,,We konden heel goede zaken doen, want de staartploegen speelden allemaal tegen elkaar, maar nu staan we weer in punten gelijk met drie andere teams”, baalde Uno-coach Rick van Loon. ,,De vermoeidheid speelde mee. We hadden totaal geen frisse benen en we moeten het juist van onze energie hebben. Al denk ik dat we een gelijkspel eruit hadden kunnen slepen, maar het eerste uur keken we meer dan dat we meededen.”

Bijzonderheid volgens Uno-trainer Van Loon: ,,Het moordende programma, we spelen nu voor de tweede week achter elkaar twee duels in een week, breekt ons op. Dit is niet te doen voor amateurvoetballers.”

Cluzona – Rijen 0-3 (0-1). 9. Marc Jacobs 0-1, 78. Joost Broeders 0-2, 89. Luc Heestermans 0-3.

,,Een mooie en dik verdiende overwinning”, vond Rijen-coach Freddy Kruijs. ,,We speelden een heel degelijke wedstrijd, met goed voetbal op een verschrikkelijk veld. Het waren allemaal uitblinkers vandaag. Geweldig om te zien!”

Bijzonderheid van de wedstrijd volgens Kruijs: ,,Ik wil graag Glenn van Riel even uitlichten. Waar je hem ook neerzet: links, rechts of centraal: het maakt niet uit. Hij heeft het geweldig gedaan.”

FC Tilburg – Bavel 1-1 (0-1). 42. Niek Akkermans 0-1, 81. Ruhendrey Martina 1-1.

,,Wederom spelen we een wedstrijd met twee gezichten: een zwakke eerste en goede tweede helft”, zei FC Tilburg-trainer Michaël de Boer. ,,In de tweede helft spelen we wel met passie en verdedigen we volwassen. Jammer dat het bij één punt blijft, want de concurrentie loopt nu verder weg. Het wordt tijd dat we een keer winnen en de eerste helft ook goed spelen.”

Bijzonderheid van de wedstrijd volgens De Boer: de rode kaart voor Bavel, in de 83ste minuut vanwege natrappen.

Madese Boys - WSC 1-0 (0-0). 81. Verschuren 1-0.

Madese Boys heeft zijn draai in de competitie nog niet echt gevonden: tot voor gistermiddag bivakkeerde de ploeg nog onder de streep. WSC evenwel draait na de winterstop heel aardig. Volgens de prognostiek zouden de Waalwijker de opmars in Made voort moeten kunnen zetten, al zeggen de cijfers dat winnen bij de Boys een lastig verhaal is. Vijf keer kwamen ze elkaar tegen, slechts in 2018-2019 ging WSC er met de winst vandoor. ,,We hadden het heel lastig”, zegt centrale verdediger Maarten van Drunen, ,,Toch gaven we heel weinig weg. Uit een hoekschop viel het enige doelpunt.” Wat hem vooral opviel: ,,Veel publiek, fanatiek aanhang. Met vuurwerk en gezang. Zelden zoiets gezien.”