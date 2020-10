Voetbalavonturier Hariz Poric wil na de coronastop slagen in Oostenrijk: ‘Nog één keer proberen’

Na buitenlandse avonturen in Oostenrijk en Bosnië-Herzegovina voetbalt Hariz Poric (23) nu in de vierde klasse D bij Kerkwijk. Begin volgend jaar vertrekt hij weer naar Oostenrijk om te gaan voetballen bij Stadl-Paura in de Regionalliga, het derde niveau. Hij speelt dan onder andere tegen het tweede team van Sturm Graz .,,Ik wil het daar nog één keer proberen”, zegt de aanvaller. ,,Bij Grün-Weiss Michelsdorf trainden we vier à vijf keer in de week. En toen ik in Bosnië en Herzegovina speelde zaten er tussen de vijf- en zeveneneenhalfduizend mensen op de tribune.”