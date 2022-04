Voetbalclub geschokt door aanval na uitwedstijd: ‘Haat droop van die jongens af’

OSS’20 verzuimt te scoren tegen Blauw Geel en krijgt deksel op de neus

OSS’20 was sterk begonnen aan de laatste periode van het seizoen, maar morste donderdagavond dure punten tegen Blauw Geel. De thuisploeg had een licht overwicht, maar verzuimde dat om te zetten in een doelpunt. Een cruciale beslissing van de scheidsrechter bepaalde de eindstand (0-1).

14 april