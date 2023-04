Voetbalclub uit Velddriel haalt opgelucht adem: niet zij, maar de bezoekers worden gestraft na uit de hand gelopen wedstrijd

amateurvoetbalHet uit de hand gelopen duel tussen het Veldrielse RKVSC en Ophemert heeft een staartje gekregen. De bezoekende ploeg is bestraft met drie punten in mindering en wordt gezien als de schuldige van de ongeregeldheden tijdens de wedstrijd van eerder deze maand.

Al na zeven minuten liep op 2 april de wedstrijd tussen RKVSC en Ophemert uit de hand. Vanuit het kamp van de thuisploeg is de lezing dat een speler van hen werd gediscrimineerd en het daarna hommeles werd.

Vervolgens begon het vingerwijzen tussen beide clubs. RKVSC wees naar de staf van Ophemert. ,,Vanaf de kant liepen ze de boel op te jutten, daar zijn een aantal jongens van ons gevoelig voor. We hebben wat heethoofden in de ploeg, maar er is echt niet massaal gevochten”, vertelde RKVSC-assistent Mischa Stuiver kort na het incident in gesprek met deze site.

Ophemert-trainer André Verbeek stelde destijds dat het ‘volledig uit de hand is gelopen.’ ,,Klappen, kopstoten, spugen. Het was te onveilig om verder te spelen. Wij wilden en willen de wedstrijd ook niet hervatten. Al plant de KNVB ons opnieuw in, we gaan niet. Dat is afgesproken en desnoods betalen we de boete. Dan maar punten in mindering.”

‘Te makkelijk om altijd ons de schuld te geven’

En die drie punten in mindering zijn er gekomen voor de bezoekers. RKVSC is niet schuldig bevonden aan het staken van de wedstrijd, Ophemert dus wel. Stuiver - die eerder al aangaf te verwachten dat zijn ploeg er zonder straf vanaf kwam - is blij met het besluit. ,,Het is mij te makkelijk om altijd ons de schuld te geven", laat hij weten.

Wat er met het restant van de nog uit te spelen wedstrijd gaat gebeuren, wordt binnenkort duidelijk.