Voetbalhumor: swingend Dongen heeft geïmproviseerde VAR niet nodig

Om die vraag meteen te beantwoorden: nee. De VAR bij Dongen is voetbalhumor op zijn best. De TV die op de dug-out is gepositioneerd is nergens op aangesloten en zorgt vooral voor hilariteit. De wedstrijd tegen ADO’20 zal alleen worden onderbroken wanneer er een tackle op de bal wordt gemaakt, hiervan heeft de VAR namelijk haarscherp beeld..

Dongen schoot zeer goed uit de startblokken, want binnen twintig minuten stond de thuisploeg al op een 2-0 voorsprong. In de tweede minuut schoof een vrijstaande Remon Koenen de bal vanaf een meter of dertien in het doel: 1-0. Anouar Moukouh was in de 20ste minuut het eindstation van een fraaie aanval. De linksbuiten knalde de bal bekeken in het doel en zette Dongen op 2-0. Hierna ging de Dongense storm liggen en deed ADO ‘20 wat terug via Clive Keus, die de ruststand op 2-1 bepaalde.