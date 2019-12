Voetballer meegenomen met ambulance na klap tegen betonnen paal langs veld in Esbeek

Zondag 5B Oud-Wil­lem II’er Ronnie Reniers schiet geweldig raak in de vijfde klasse

20:41 In een ver verleden speelde Ronnie Reniers achttien wedstrijden in het eerste van Willem II. De aanvaller, die daarna ook nog voor FC Den Bosch uitkwam, speelt nu in de vijfde klasse bij The White Boys. Zondag schoot hij namens die ploeg geweldig raak.