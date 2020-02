Voetbalsters Nooit Gedacht kansloos tegen eredivisionist FC Twente: 0-12

Er waren pas 35 seconden verstreken of de Geffenaren stonden al op achterstand. Fenna Kalma opende de score namens FC Twente, met veel hulp van de verdediging van Nooit Gedacht. De ploeg stond na vijf minuten met 0-2 achter. Davinia Vanmechelen scoorde. Voor rust troffen Kalma (nog twee keer), Vanmechelen (nog twee keer) en Cheyenne van den Goorbergh eenmaal.

In de tweede helft schakelde Nooit Gedacht Vrouwen-trainer Theo Bronts over van 4-4-2 naar zijn vertrouwde 4-3-3. Veel maakte dat voor de score niet uit. De Geffense speelsters werkten wel hard, maar moesten het afleggen. Met 0-12 als gevolg. Keepster Eva Brouwer had nog wel een aantal fraaie reddingen.