Voetbalverening Nivo Sparta uit Zaltbommel wil niet spelen vanwege ziektegevallen: ‘Ze wuiven het gewoon weg’

De meeste clubs uit de Gelderse Bommelerwaard komen dit weekeinde wél gewoon in actie, mits zij niet tegen clubs spelen die in Brabant liggen. Zo ook zaterdageersteklasser Nivo Sparta, dat tegen het Zuid-Hollandse Heerjansdam speelt. Bijzonder, want de club uit Zaltbommel heeft een verzoek gestuurd om niet te hoeven spelen in verband met een aantal zieken.

,,We hadden vijf zieken en een speler die in thuisquarantatie zit. Daarom hadden we de KNVB een verzoek gestuurd met de vraag of de wedstrijd kan worden uitgesteld. Het gaat namelijk om een serieus aantal”, zegt Nivo Sparta-trainer Theo de Boon. ,,Ik begrijp wel dat de KNVB de richtlijnen van het RIVM volgt. Brabant is een risicogebied, maar de rest niet.” Een aantal spelers van de selectie van de eersteklasser woont en werkt ook in de omgeving Den Bosch.

,,Clubs als Almkerk en Nivo Sparta zitten op dezelfde golflengte, maar omdat de provinciegrens scheef loopt spelen zij niet en wij wel. Het kan goed zijn dat zij tegen een Utrechtse club spelen en nergens last van hebben, terwijl wij met een aantal zieken te maken hebben. Maar het verzoek om niet te hoeven spelen, ze wuiven het gewoon weg.”

Gezondheid

Naast de mail richting de KNVB, verstuurde De Boon ook een tweet met daarin nogmaals het verzoek om te kijken naar dit specifieke geval. Vooralsnog heeft de KNVB daar niet op gereageerd. ,,Gezondheid is het allerbelangrijkste. Daar moet je geen risico in willen nemen. Wat dat betreft is voetbal de belangrijkste bijzaak in het leven. Ik heb de spelers die ziek zijn ook gevraagd om thuis te blijven voor trainingen.”