Voetbalwedstrijd Well - Leerdam bijna in zijn geheel overgespeeld na fout scheidsrechter

Well informeerde de scheidsrechter na een kwartier spelen over het feit dat de speler van Leerdam niet in de basisopstelling stond op het wedstrijdformulier. Daarop besloot de arbiter de speler een rode kaart te geven. Ten onrechte, aldus de KNVB, want de speler was gewoon speelgerechtigd. En dus zullen alle 22 spelers op zaterdag 11 april de laatste 75 minuten opnieuw spelen, vanaf een 0-0 stand.