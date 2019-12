Volkel moet op de blaren zitten na 5-0 nederlaag tegen EVVC: ‘Een schandalige vertoning’

EVVC – Volkel 5-0 (1-0). 32. 1-0 (P), 62. 2-0, 79. 3-0, 84. 4-0, 86. 5-0. Rood: Rick van Amsterdam (Volkel).

,,Een schandalige vertoning”, aldus een geagiteerde Volkel-trainer Michiel Jans. ,,Een ware wanprestatie. Ik kan er kort over zijn, want we hebben niets gebracht.”

Bijzonder: Rick van Amsterdam pakte een rode kaart namens Volkel, waarna het ogenschijnlijk als een kaartenhuis ineenstortte.

Olympia’18 – Heeswijk 6-2 (2-1). 7. 10, 15. 2-0, 32. Max Sluiter 2-1, 50. Max Sluiter 2-2, 70. 3-2, 77. 4-2, 80. 5-2, 90. 6-2.

,,De ene helft was positief, de ander wat minder”, aldus Heeswijk-trainer Stef Sijbers. ,,Door de uitslag lijkt het alsof we een pak slaag hebben gehad, maar zo zit het niet in elkaar. We begonnen wel wat onhandig waardoor we na een kwartier met 2-0 achter stonden, maar vervolgens staan we 70 minuten beter te voetballen. In de slotfase kregen we de doelpunten te makkelijk tegen.”

Real Lunet – Berghem Sport 5-0 (2-0). 20. 1-0, 43. 2-0, 77. 3-0, 86. 4-0, 88. 5-0. Rood: Tom van den Broek (Berghem Sport)

,,Het feit dat we na een kwartier al met tien man stonden hielp bepaald niet mee”, aldus Berghem Sport-coach Willem van der Burgt. ,,Tom (van den Broek, red.) sprong om de bal aan te nemen maar landde op een tegenstander, waarop de scheids rood gaf. Uiteindelijk wisten we met tien man prima stand te houden, maar toen ik een spits bracht voor een middenvelder, werden de ruimtes te groot en werden we in de slotfase weggecounterd.”

DAW – Volharding 2-1 (1-0). 10. Roel Janssen 1-0, 55. Robbert Knipping 2-0, 64. 2-1.

,,We stonden bij rust verdiend met 1-0 voor”, zei DAW-coach Rob van der Ven. ,,We waren sterker dan Volharding en kwamen na 10 minuten al op voorsprong. In de tweede helft was het aanvoerder Robbert Knipping die de score verdubbelde. Volharding kwam tegen de verwachting in nog op 2-1 waardoor er hoop kwam, maar we hebben de belangrijke punten thuisgehouden.”

In het bijzonder noemde DAW-coach Van der Ven het optreden van goalie Rick van Aalst. ,,Hij keepte de wedstrijd van zijn leven”, stelde Van der Ven. ,,Dankzij Rick bleef de ploeg meerdere malen op de been.”

Prinses Irene - Vianen Vooruit 1-1.