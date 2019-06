Volkel schrijft geschiedenis en promoveert voor het eerst naar de tweede klasse

Waar de formatie van afzwaaiend Volkel-trainer Tom van Dalen vorige week tegen EVVC nog amper aan voetballen toekwam na het eerste tegendoelpunt, was dat tegen het Landgraafse SVN wel anders. Op het neutrale terrein van SV Laar in Weert wist Volkel de achterstand wél goed te maken. De pijlsnelle SVN’er Vichy Marchena zorgde in de eerste helft voor de meeste problemen. Constant tussen de linies bewegend met uiteindelijk de 1-0 voor SVN tot gevolg.

Even leek Volkel opnieuw geknakt, maar na rust werd er doorgepakt. In de 75ste minuut kon Rick van Hinthum knap in de korte hoek afmaken en in de 85ste minuut was het Luuk Riepe die het lot van zijn ploeg bezegelde. Voor het eerst in de geschiedenis promoveert Volkel naar de tweede klasse. Een prachtig slotakkoord van afzwaaiend trainer Tom van Dalen. ,,Het is gelukt, fantastisch”, zegt Van Dalen. ,,Ik wilde het zo graag. Het enige dat ik voor de wedstrijd heb gedaan is de jongens bedankt voor het vertrouwen. Ze mochten het nu zelf bepalen.”