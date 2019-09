Volksclub The White Boys past bij Lucius

Vissen op karper. Theo Lucius is er gek op. Maar komend seizoen zal hij de waterkant van zijn eigen visvijver in Nijnsel veel minder opzoeken dan gewild. Naast het trainen van de jeugd bij PSV en het runnen van een café in Heeswijk-Dinther is er namelijk een klus bijgekomen voor de rechtsback van weleer: coach van vijfdeklasser The White Boys uit Waspik.