Volle buit voor Dongen in eerste duel sinds vijf weken

Dongen nam na een kwartier spelen de leiding door een goal van middenvelder Thom Avontuur. Niet veel later verdubbelde Nassim Asrih de score. Roshendley Saez zette in de blessuretijd van de eerste helft zelfs de 3-0 op het scorebord. Net voor tijd werd het 4-0, door de tweede goal van Asrih.

Coach Osman Erbas was uiteraard tevreden met de uitslag, maar ook met het getoonde spel van zijn ploeg. ,,Ook omdat we al een maand niet in actie kwamen”, doelt Erbas op de laatste wedstrijd die Dongen speelde, eind januari. ,,Dan moet je altijd afwachten wat de spelers kunnen brengen. Maar we waren fit, scherp en beslisten het duel al snel.”

Erbas ziet de ziekenboeg langzaamaan leeg raken. Middenvelder Tom Wijkmans traint nog apart van de groep. Daar tegenover stond wel de terugkeer van Robert Roosen, die lang aan de kant stond met een breuk in zijn been. ,,Hij heeft het laatste kwartier meegespeeld”, aldus de Dongense trainer, die blij is met de rentree van zijn centrale verdediger. ,,Als Robert fit is, hebben we een hele goede aan hem.”