Volwaardig afmaker Kevin Remie wil zondag revanche nemen tegen DESK

Voor Kevin Remie is Klaas-Jan Huntelaar een voorbeeld. De spits van Ajax is geen stilist, maar in het strafschopgebied dodelijk als hij gevoed wordt met assists. ,,Wat zijn spel betreft, lijk ik op hem", zegt de 26-jarige Waalwijker. ,,Ik moet het dus niet hebben van mijn loopvermogen en ballen in diepte, maar balletjes in de voet. Niet nadenken, uithalen." En dat schieten heeft de spits van RWB dit seizoen al elf treffers opgeleverd. Zo had de autoschadehersteller afgelopen zondag met twee doelpunten nog een aardig aandeel in de zege op Waspik: 5-3.

Nog belangrijker waren zijn twee doelpunten in de finale van nacompetitie, vorig seizoen tegen TSV Gudok. Hij scoorde in Tilburg eenmaal (2-1 nederlaag) en thuis werden de netten nog een keer gebold (3-1 zege). Net genoeg voor RWB om zich te verzekeren van nog weer een ticket voor de derde klasse. ,,In die nacompetitie was ik best scherp, heb ik in iedere wedstrijd gescoord."

Dat seizoen stond de teller op twaalf; heel aardig als je bedenkt dat de Tricolores vanaf september tot begin juni alles uit de kast moesten halen om zich te handhaven. Dat had ook een reden: RWB kende een behoorlijke leegloop, daar kwam maar één speler van buitenaf voor terug: Kevin Remie. ,,Bij Baardwijk had ik het niet meer naar mijn zin. Ik deed vooral met het tweede mee, mocht daarna reserve zijn bij het eerste. Ik had genoeg van die invalbeurten, kreeg niet echt een kans om me te bewijzen." Het werd RWB, daar waar vrienden van Remie voetbalden. ,,En doordat er veel spelers waren vertrokken, was de kans ook groter dat ik in het eerste zou komen."

Bij de Waalwijk Cup kreeg hij zijn kans. En die greep Remie met beide handen aan. ,,Mijn mooiste doelpunt maakte ik in de finale, uitgerekend tegen Baardwijk. Dat was de gelijkmaker. We hebben toen die cup gewonnen, omdat we de strafschoppen net wat beter namen."

Mooi moyenne

Ruim anderhalf seizoen verder heeft de aanvaller al 23 keer gescoord. Baardwijk heeft het dus helemaal verkeerd gezien? ,,Ik denk het wel. Niet dat ik een lange neus trek, hoor. Want ik heb geen hekel aan die club."

Dit seizoen draait Remie nóg beter. Dat heeft ook met een andere spelopvatting te maken, zegt hij. ,,Onder Tom Heijkoop speelden we wat behoudend, 4-4-2. Dan moet je als aanvaller meer over het veld zwerven. Dat ligt me niet zo. Bij Ruud van den Heuvel voetballen we 4-4-3. Ik krijg meer ballen op de plek waar ik ze wil hebben, in het strafschopgebied." Ook het vertrouwen is toegenomen. "We begonnen fantastisch met negen punten uit drie wedstrijden. Dus hoef je niet naar onderen te kijken. Je voetbalt meer vrijuit."