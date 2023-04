Voor Dussense Boys doemt corvee na de competitie op: ‘Schrijf maar op: we gaan het redden’

Serge van der Linden zet direct zijn stempel op Real Lunet: ‘Durf best te zeggen dat hier spelers spelen die niks met de club hebben’

Voor de tweede keer in zijn trainerscarrière is Serge van der Linden interim-hoofdtrainer bij Real Lunet. Het belangrijkste doel van de Bosschenaar is om Real Lunet te behouden voor de tweede klasse, maar daar is momenteel een ware Houdini-act voor nodig. ,,Ik wil het eerste elftal sowieso goed achterlaten voor mijn opvolger.”