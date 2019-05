Voor multifunctionele Rombouts en derdeklasser Baardwijk is nog niets zeker

Scheids goochelt met kaarten en stuurt Rood Wit’62-verdediger Kornuyt onterecht weg

28 april In de wedstrijd tussen VOW en Rood Wit'62 gebeurde nog iets opmerkelijks. De scheidsrechter had een foutje in de boekhouding gemaakt en daar werd Roy Kornuyt in eerste instantie de dupe van. Die kreeg in plaats van zijn eerste gele kaart meteen zijn tweede te zien en moest dus inrukken. Na flink wat overleg herstelde de scheids zijn fout en mocht Kornuyt toch 90 minuten vol maken.