Voor VCO voelt gelijkspel als nederlaag

VCO – Elsendorp 3-3 (0-0). 49. 0-1, 52. Roel Huvenaars 1-1, 65. Roel Huvenaars 2-1, 79. 2-2, 87. Sep Schraven 3-2, 90. 3-3. Rood: 75. Speler Elsendorp (2x geel).

,,Dit gelijkspel voelt als een nederlaag. We hebben de wedstrijd 85 minuten gedomineerd. In de laatste minuut maakte Elsendorp met tien man vanuit buitenspelpositie gelijk waardoor we slechts een puntje overhouden aan deze wedstrijd”, zag Mario van Belkom (trainer VCO).

Wat frappant is dat in de vorige editie van dit duel VCO ook tegen tien man van Elsendorp een voorsprong weg gaf. Toen ging de ploeg van Van Belkom met 3-1 aan de leiding en kwamen de bezoekers ook op gelijke hoogte.

HBV – FC Uden 6-0 (3-0). 1. 1-0, 24. 2-0, 32. 3-0, 65. 4-0, 84. 5-0, 88. 6-0.

,,De gifbeker moet voor ons helemaal leeg en blijkbaar zat ie heel vol. We hebben aardig wat geblesseerden en dat is lastig op te vangen. HBV is op dit moment een te goede ploeg voor ons”, aldus trainer Roy Vermeij van FC Uden.

Op de vraag of er dan niets leuks was gebeurd, antwoordde Vermeij gevat. ,,Het weer was mooi.”

Fiducia – Odiliapeel 0-1 (0-1). 28. Guus Manders 0-1.

,,Ondanks dat we weinig kansen creëerden, hadden we zeker in de eerste helft een overwicht en maakten wij de meeste aanspraak op de winst”, zag trainer Danny Claassen van Odiliapeel.

Trainer Danny Claassen was in de veronderstelling dat halverwege de eerste helft de tegenstander met tien man verder moest. ,,Een speler van Fiducia maakte een grove overtreding op één van mijn spelers waarbij zijn scheenbeschermer zelfs doormidden getrapt werd. Maar tot ieders verbazing werd hier niet de rode kaart voor getrokken.”

Boerdonk – Keldonk 2-3 (0-2). 4. Luuk Cremers 0-1, 22. René van de Akker 0-2, 49. Stan Hendriks 1-2, 76. Tom van de Broek 1-3, 85. Daan Dortmans 2-3.

,,Alles bij elkaar hebben we terecht verloren. In de eerste helft herkende ik mijn ploeg niet: er was geen beleving en steeds werden de verkeerde beslissingen genomen”, beschreef trainer Ger Romeijnders van Boerdonk de wedstrijd.

,,Deze eerste overwinning geeft ons uiteraard een goed gevoel. We hebben er hard voor moeten werken maar op basis van de eerste helft denk ik dat de winst verdiend is”, aldus Ruud Fleskens, trainer van Keldonk.

Het tweede doelpunt van de bezoekers kwam van de voet van de voorzitter van Keldonk René van de Akker die inviel en normaliter in het derde elftal speelt.

WHV – MVC 1-2 (1-0). 21. Yorick van de Rakt 1-0, 85. 1-1, 89. 1-2.

,,We begonnen goed aan de wedstrijd maar we lieten de wedstrijd uit onze handen glippen”, vatte trainer Bas van Engelen het duel samen.

WHV wacht nog op de eerste overwinning van het seizoen en dat heeft volgens Van Engelen een reden. ,,Het zit ons niet mee maar we kunnen het niet alleen gooien op domme pech, het heeft natuurlijk ook met kwaliteit te maken.”