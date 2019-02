Voormalig E-sporter van Willem II op echt veld stuk trefzekerder: vijftiende doelpunt voor Merlijn een feit

Moment van de wedstrijd: ,,Ik kan onderhand een cassettebandje af gaan spelen als ik onze wedstrijden na afloop analyseer”, zegt Merlijn-trainer Regi Essed. ,,Ook deze keer hebben we legio kansen gemist, zeker in de eerste helft.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,FC Bergen had maar vijftien keer gescoord en maar liefst 55 doelpunten tegen. En toch stond die ploeg boven ons. Dat doelsaldo wees in ieder geval uit dat ze verdedigend heel kwetsbaar waren. Door hoog druk te zetten, raakten ze al snel de kluts kwijt”, zag Olympia-trainer Frans Ceton.

Moment van de wedstrijd: De administratie van de scheidsrechter. ,,Hij had niks te doen”, zegt Willem II-trainer Mustafa Demirtas, ,,want in deze bijzonder sportieve wedstrijd is niet één kaart getrokken.”