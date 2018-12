Voormalig e-sporter Willem II scoort makkelijker op het veld: ‘Lijkt me prachtig om de titel te pakken’

Districtsbeker Zuid 1 Districts­be­ker Zuid 1: Doelpunten­fes­tijn BMC - FC Tilburg en bekerstunt Were Di

12 december Het was dinsdag weer een spectaculaire bekeravond. BMC - FC Tilburg eindigde in 3-7, vierdeklasser Were Di schakelde tweedeklasser Roda Boys uit en een aantal wedstrijden moesten worden beslist met penalty’s.