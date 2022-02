Voormalig Feyenoord-talent Mats van Huijgevoort keert voor even terug: ‘Daar had ik ook kunnen staan’

45 minuten speelde Mats van Huijgevoort in Feyenoord 1 in de met 2-1 verloren uitwedstrijd tegen VVV-Venlo in 2012. Van een doorbraak bij Feyenoord kun je dan uiteraard niet spreken, maar Van Huijgevoort (29) is daar niet teleurgesteld over. ,,Er valt geen vervelend woord te zeggen over mijn tijd bij Feyenoord. Het was heel mooi om voor Feyenoord te mogen spelen en ik ben blij dat ik het eerste elftal heb bereikt.”