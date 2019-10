Voorsprong van Koenen slinkt, goalgetters vinden het doel steeds vaker

Tim Saaman was eenmaal trefzeker in het treffen tussen Woudrichem en Pelikaan (5-0) en is Koenen tot 1 doelpunt genaderd. Hetzelfde kan worden gezegd van Jos Peltzer. De OSS'20-aanvaller vond 1 keer het net tegen DEM (1-3 winst) en vergezeld Saaman op de tweede plek.

Plek vier wordt gedeeld door Soufiane Bakkali en Kevin van Esch. Bakkali was tweemaal trefzeker voor WSC tegen Rijen (1-3 winst) en bracht zijn totaal daarmee op 5 doelpunten. Met name de prestatie van Kevin van Esch is er een voor in de boeken. Zijn trainer Marcel van Helmond had van tevoren nog besproken dat Van Esch vaker bij de zestien van de tegenstander mag komen en dat pakte tegen Heukelum goed uit. Maar liefst viermaal wist de middenvelder te scoren. Een andere mooie beloning: een halve liter bier stond hem op te wachten.