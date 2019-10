Vorige week schlemiel, deze week de held: FC Schadewijk-keeper Van der Weg sta in de weg voor Schijndel

Zondag 3dVorige week was Dani van der Weg nog erg ongelukkig. Door een fout van de doelman verspeelde FC Schadewijk toen een zege. Deze week was de sluitpost juist de held bij Schadewijk.

Schijndel – FC Schadewijk 1-2 (0-1). 15. Benjamin Duah 0-1, 60. 1-1, 89. Dani van der Weg 1-2.

,,We hebben de hele wedstrijd gedomineerd”, aldus FC Schadewijk-assistent Dicky van den Akker. ,,Schijndel creëerde niets en wij blijven maar duwen, zelfs na de 0-1 van Duah. We kregen echt goede kansen om de wedstrijd op slot te gooien, maar dat gebeurde niet. Gelukkig kon Dani in de slotfase scoren.”

Bijzonder was dat Dani van der Weg vandaag twee punten in de slotfase wist te redden. Vorige week verloor FC Schadewijk juist twee punten na een fout van de keeper in de laatste minuut.

Avanti’31 – Boekel Sport 1-3 (1-1). 5. 1-0, 18. Tim Schuijers 1-1, 46. Tim Schuijers 1-2, 50. Tim Schuijers 1-3.

,,Zo’n verdiende overwinning als deze voelt erg lekker”, stelde Boekel Sport-trainer Marc van de Ven na afloop. ,,We hebben een fantastische trainingsweek achter de rug en we hebben dat doorgezet in de wedstrijd.”

Bijzonder was dat Tim Schuijers tekende voor alle doelpunten van de kant van Boekel Sport: een zuivere hattrick.

SCG’18 – Margriet 1-2 (0-0). 60. Rob van der Ven 0-1, 73. Bilal el Ghezaoui 0-2, 83. Stan van Vessem 1-2.

,,We hebben vandaag verdiend gewonnen”, was Margriet-coach Maarten van Vugt stellig. ,,Over het spel kunnen we niet heel tevreden zijn, maar SCG’18 werd niet bijster gevaarlijk.”

Helmondia – Nooit Gedacht 4-3 (2-1). 9. Tijn Vos 0-1, 25. 1-1, 44. 2-1, 51. Bob van Iersel 2-2, 66. Ramon van den Elzen 2-3, 70. 3-3, 90. 4-3.