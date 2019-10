Vorstenbossche Boys buigt 0-2 achterstand om in 3-2 overwinning

Vorstenbossche Boys - HHC’09 3-2 (0-1) Semih Akturan (pen.) 0-1, (e.d.) 0-2, 75. Marvin van Heeswijk 1-2, 85.Marvin van Heeswijk 2-2, 90+3. Dave de Vocht 3-2. 80. Rood: Randy Lommers van HHC’09 (twee keer geel).

Lange tijd zag het ernaar uit dat HHC’09 na twee nederlagen minstens een puntje zou pakken. Door treffers van Semih Akturan, die een strafschop benutte en een knullig eigen doelpunt – de doelman sloeg de bal tegen de netten – was er een aardige buffer opgebouwd om zegevierend van het veld te stappen. Dat lukte dus niet, in de slotfase ging het toch nog mis. Pech voor de ploeg uit Oudheusden, die zeker een punt had verdiend. HHC’09 heeft nog geen opvolger voor trainer Senad Hadzic. ,,De technische commissie komt dinsdag of woensdag bij elkaar om kandidaten uit te nodigen voor een gesprek”, zegt bestuurslid Bert Kops. ,,Dus kan het nog wel een week duren voordat de nieuwe trainer bekend is. We laten ons in ieder geval niet opjagen.”

Vorstenbossche Boys begon afwachtend aan het duel met HHC’09. Het creëerde wel kansen, maar zette dat niet om in een voorsprong. Kort voor rust kreeg het een tegentreffer na een fout in de achterhoede. Dennis Meijer, coach van de thuisploeg: ,,Ik heb ze in de rust erop gewezen dat ze geconcentreerd moeten blijven, en niet zoals afgelopen week hierdoor in paniek te raken.” Uiteindelijk keek Vorstenbossch Boys toch tegen een 0-2 achterstand aan, nadat doelman Teun van der Sanden de bal in eigen goal bokste.

Daarna begon de thuisploeg aan de door Meijer gewenste comeback. Marvin van Heeswijk scoorde de aansluitingstreffer uit een vrije trap. Diezelfde Van Heeswijk tekende ook voor de gelijkmaker. Acht minuten voor tijd werd Dave de Vocht de matchwinner voor Vorstenbossche Boys door de 3-2 te scoren.

SC Elshout – Wilhelmina 1-1 (0-1) 30. Jordy van Ham (pen.) 0-1, 35. Thijs Lommers 1-1.

SC Elshout heeft na drie competitiewedstrijden alle smaken geproefd: gewonnen, verloren en tegen de Bosschenaren een gelijkspel. Voor de rust hielden beiden ploegen, die de mouwen hoog hadden opgestroopt, elkaar goed in evenwicht. Na rust was dat anders. ,,Toen hadden we meer uit kunnen halen”, vond Ronald van Noije, leider van SC Elshout. ,,We hebben drie mooie kansen gehad, maar het zat ons helemaal niet mee. Twee kopballen belandden tegen de lat, een schot tegen de paal. Het voelt alsof we twee punten hebben verloren.”

Wilhelmina-coach Coen van Overbeek was blij dat zijn team een punt pakte tegen Elshout. ,,We mogen echt in onze handen knijpen met dit punt. Dit is een gestolen punt. We speelden op 80% en normaal gesproken verlies je deze wedstrijden. Nu hadden we ontzetten veel geluk. Ik hoop we dat de spelers beseffen dat we de volgende wedstrijd veel meer inzet moeten tonen.”

Bij Wilhelmina viel het kwartje de goede kant op. Elshout kreeg tal van mogelijkheden, maar scoren deed de thuisploeg slechts één keer. Van Overbeek zag dat zijn team keer op keer goed weg kwam bij de kansen van Elshout. ,, Ze hebben drie keer het aluminium geraakt. Twee keer raakte ze de lat en ook onze paal hielp ons nog een keer. Aan geluk ontbrak het in ieder geval niet.”

WEC-Avesteyn 0-4 (0-2). 28. Rens van Vugt 0-1, 41. Rick Vissers 0-2 (pen.), 46. Joost van Vugt, 53. Stan de Laat.

Het was voor Avesteyn geen lastige middag tegen WEC, zag coach Hugo van de Sande. ,,Dit was een meer dan verdiende overwinning. De afgelopen twee duels was ons spel nog niet goed, maar dat was vandaag wel het geval. We zijn geen moment in gevaar geweest.” Voor rust scoorden Rens van Vugt en Rick Vissers namens de bezoekers. Van de Sande: ,,In de rust heb ik tegen de jongens gezegd dat ze moeten opletten, omdat ik verwachtte dat WEC er kort op zou gaan zitten.” Het duurde echter slechts 23 seconden voordat Joost van Vugt de 3-0 binnenschoot. Acht minuten later bepaalde Stan de Laat met de 4-0 de eindstand.

,,Een terechte nederlaag. We werden op alle fronten afgetroefd. Het eerste tegendoelpunt viel laat, maar daarvoor hadden we ook weinig tot niks in te brengen. In de rust heb ik het anders neergezet. We zijn nog geen minuut uit de kleedkamer of de 0-3 staat al op het scorebord. Dan weet je dat het over is”, baalde WEC-coach Stephan Hesemans.

Hesemans was na afloop flink teleurgesteld in zijn spelersgroep. ,,Ik weet dat we veel meer kunnen dan dit. Het probleem is dat we alleen goed voetballen als we lekker in de wedstrijd zitten. Tegen Avesteyn zaten we dat niet, we leveren voetballend dan wel echt veel in. De volgende wedstrijd moeten we gewoon alles geven en dan maakt het niet uit als we goed of slecht voetballen als weer maar inzet tonen. Dat zag ik vandaag te weinig terug.”

RKKSV-VOW 1-3 (0-1). 15. Siep Verweij 0-1, 47. Sander Vos 0-2, 70. Sander Vos 0-3, 85. Max van Hemmen 1-3.

VOW kende een makkelijke middag in Rosmalen. In het duel met RKKSV werd er met 3-1 gewonnen. In de eerste helft was het Siep Verweij die VOW met een intikkertje al vroeg de voorsprong bezorgde. In de tweede helft bouwde Sander Vos de voorsprong uit tot 2-0 en 3-0. VOW-coach Jordy van Boxtel was erg tevreden over het spel van zijn team: ,,We maken elke week duidelijke stappen. Dat de 1-3 van hen echt puur voor de statistieken is, vind ik als trainer fijn.”

,,We hadden zeker een punt kunnen pakken alleen we zijn niet scherp genoeg. Na één minuut lag de eerste tegentreffer al in het net. Vlak na rust bleek maar weer eens dat we alerter uit de kleedkamer moesten komen, want twee minuten na de aftrap lag de bal er al weer in. Na de 0-3 viel het doek definitief. Max van Hemmen maakte nog wel de 1-3, maar die viel eigenlijk net te laat”, besloot RKKSV-coach Ramon van Rixtel

Bij RKKSV zat het geluk weer niet mee. Vorige week scoorde Boskant-Spelers Joris van der Heijden vanaf ongeveer 40 meter. Nu was het de beurt aan VOW. ,,Het lijkt wel of die doelpunten allemaal tegen ons gemaakt worden. Vorige week kregen we ook al een werelddoelpunt tegen dit weekend was het niet anders. Een speler van VOW mocht aanleggen voor een vrije trap op ongeveer 35 meter van het doel. Die vrije trap ramde hij vervolgens hard in de winkelhaak, 0-3 en de wedstrijd was over en uit. Dit soort doelpunten vallen drie keer in een hele competitie. Het lijkt wel of wij er altijd bij zijn”, betreurde Van RIxtel

De derde treffer van de Veghelaren, twintig minuten voor tijd, was de mooiste op Sportpark Eikenhage. Vos scoorde zijn tweede van de middag op geweldige wijze tegen de touwen vanuit een vrije trap.

Essche Boys – Boskant 0-4 (0-2) 9. Roy van der Linden 0-1, 16. Rens van der Wijdeven 0-2, 89 Aimé Opheij 0-3, 90. Brett Veltkamp 0-4.

Essche Boys coach Leon van Wanrooij was ondanks de ruime nederlaag niet geheel ontevreden over het vertoonde spel van zijn team. ,,We hebben in bepaalde fases uitstekend gespeeld. Wel moet ik zeggen dat Boskant in de eerste twintig minuten de overhand had. We hebben zijn daarna beter gaan spelen alleen waren we voor het doel niet op ons scherpst. Ondanks de 0-4 nederlaag heb ik een prachtige pot voetbal gezien.” Boskant-coach Sander Janssen had van zijn team willen zien dat ze de klus eerder geklaard hadden. ,,We hadden er in openingsfase vier moeten maken en dan heb je een hele makkelijke middag. Nu hebben we Essche Boys tot de laatste minuut mee laten voetballen.”

Van Wanrooij zag in de wedstrijd dat zijn team nog wat van Boskant kan leren. ,, We zijn gepromoveerd en je kon duidelijk het verschil zien. Boskant speelt al jaren in de vierde klasse en heeft zijn zaken goed voor elkaar. Wij moeten nog gaan groeien in deze klasse. Ik heb positieve dingen gezien alleen op een paar momenten kan je nog duidelijk zien dat we net gepromoveerd zijn.”

OSC’45 – Nulandia 0-3 (0-2) 16. Mark Ruijssenaars 0-1, 36. Teun van der Donk 0-2, 85 Teun van der Donk 0-3

,,We hebben tot het moment van de tegentreffer goed gespeeld. Daarna waren we het kwijt. Uiteindelijk heeft Nulandia terecht gewonnen. We zijn op waarde geklopt”, concludeerde OSC’45-coach Jeroen Beekwilder. Zijn collega bij Nulandia, Marc van Delft, kon zich vinden in de woorden van Beekwilder. ,,We hadden het betere van het spel en hebben weinig tot niks weggegeven. Een uitstekende overwinning. We zijn goed begonnen aan de competitie met negen punten uit drie wedstrijden, ik hoop dat we die lijn door kunnen zetten.”