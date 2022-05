Vorstenbossche Boys eindelijk kampioen na overtuigende zege op Ulysses: ‘ Ik weet wel dat heel laat gaat worden’

Vierde klasse HVorige week werd het kampioenschap van Vorstenbossche Boys nog even uitgesteld na de late gelijkmaker van Juliana Mill. Vandaag was het geen moment spannend en rekende de thuisploeg in de eerste helft al af met het tegen degradatie vechtende Ulysses. Bij rust stond het al 4-0 en kon de platte kar al voor rijden.

Vorstenbossche Boys - Ulysses 5-0 (4-0). 3. Raijmakers 1-0, 15. Van Heeswijk 2-0, 32. Donkers 3-0, 34. Raijmakers, 70. Van Heertum 5-0

,,Echt geweldig dit”, zegt Vorstenbossche Boys-trainer Dennis Meier na het binnen halen van het kampioenschap. ,,Ik heb geen idee wat er gaat gebeuren straks, maar ik weet wel dat heel laat gaat worden.” Ulysses-trainer Manfred van Erp was minder blij met de prestatie van het team. ,,We zijn geen een keer voor de goal geweest vandaag. Ik merkte ook de scherpte bij een aantal jongens vandaag.”

Gassel – FC De Rakt 0-8 (0-4) 12. Van de Rakt 0-1, 20. Mertens 0-2, 32. Polat 0-3, 42. Polat 0-4, 55. Van de Boom 0-5, 63.Van Beek 0-6, 70. Van Boxtel 0-7, 83. Mertens 0-8.

,,Ik ben echt trots op de jongens”, zegt De Rakt-trainer Eus Marijnissen. ,,Vorig seizoen zijn we gepromoveerd naar de vierde klasse en had niet verwacht dat we het zo goed zouden doen. Het is een bekroning op een mooi seizoen.”

Achilles Reek – NLC’03 1-3 (0-2) 40. Van Boxtel 0-1, 43. Van Boxtel 0-2, 75. De Veer 0-3, 77. Peters 1-3.

Ook voor NLC’03 was er goed nieuws. Door de overwinning zijn ze definitief zeker van nog een jaar in de vierde klasse. ,, We creëerden zelf aardig wat en gaven weining weg”, zegt NLC-trainer Willem van Kreij. ,,Volgende week nemen we afscheid van een aantal spelers, waaronder aanvoerder Remco Bijl die zich jarenlang voor ons in heeft gezet.” Achilles Reek-trainer Frank Nelissen zag zijn ploeg de wedstrijd makkelijk uit handen geven. ,,Ik denk dat een puntje wel terecht was”, zegt Nelissen aan.

Siol – Cito 5-4 (2-1) 10. Coskun 0-1, 1-1, 2-1, 3-1, 68. Van de Wetering 3-2, 4-2, 73. Coskun 4-3, 5-3, 86. Van de Wetering 5-4.

,,Ik heb uiteindelijk zelf een kwartiertje meegedaan”, zegt Cito-trainer Yavuz Demirci. ,,Ik had nog bijna gescoord ook.” Uiteindelijk verloor Cito in een doelpuntrijk duel, maar toch kijkt Demirrci met vertrouwen uit naar de play-offs. ,,We spelen echt wel goed, dus ik denk het wel goed komt in de nacompetitie.”

Festilent – SJO/SSA Vesta’19 1-1 (1-0) 30. Van Dongen 1-0, 74. Zeegers 1-1 Bijz. 65. Rood Schaars (Vesta).

,,Het was een rommelige wedstrijd van beide kanten”, vond Festilent-trainer Tom Jacobs. ,,Ik ben eigenlijk niet tevreden met een punt, zeker omdat je tegen tien man komt te staan.” Vesta-trainer Mark Strik zag een wedstrijd vol strijd. ,,We hebben er alles aangedaan om gelijk te maken, maar na de in mijn ogen onterecht rode kaart voor ‘natrappen’ werd het vrij lastig. Gelukkig viel het alsnog goed.”

Herpinia – SCMH 1-1 (0-0) 62. Megens 1-0, 63. Van Doorn 1-1.

,,Er had wel wat meer ingezeten vandaag”, zegt SCMH-trainer Stan Vos. ,,We speelden een goede wedstrijd, maar maakte het niet af.” ,,In de eerste dertig minuten waren we de bovenliggende partij en hadden we moeten scoren. In de tweede helft was SCMH beter dus puntje is wel terecht”, zegt Herpinia-trainer Maarten Hendriks.