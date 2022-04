Vorstenbossche Boys en Cito maken er opnieuw een spektakelstuk van: 5-4 en winnende goal in de blessuretijd

Vierde klasse HKoploper Vorstenbossche Boys zet een goede stap richting de titel, door directe concurrent Cito in een denderend duel te verslaan. Eerder dit seizoen was het duel ook al doelpuntrijk, toen won Cito met 6-4. Nu trok de thuisploeg aan het langste eind door een goal in de blessuretijd van Jouk Raaijmakers.

Vorstenbossche Boys – Cito 5-4 (2-2) 12. Van den Elzen 1-0, 16. Korkmaz 1-1 (pen), 23. De Wit 2-1, 38. Van de Wetering 2-2, 53. Rijkers 3-2, 57. Guler 3-3, 73. Van de Wetering 3-4, 88. Van den Elzen 4-4, 90. Raajmakers 5-4. Rode Kaart: 45. Ibis (Cito)

,,De jongens hebben gestreden voor wat ze waard waren, maar het mocht helaas niet zo zijn”, zei Cito-trainer Yavuz Demirci. ,,We kunnen ons nu richten op de play-offs.” Zijn collega Dennis Meier van Vorstenbosch kwam woorden te kort na afloop. ,,Het was echt knap van de jongens dat ze het zo om konden zetten. Echt klasse.”

Achilles Reek – SJO/SSA Vesta’19 1-3 (0-2) 10. 0-1 N. Barf, 44. Zegers 0-2, 60. De Loyer 0-3, 70. Van der Wijst 1-3

,,We hebben verdiend verloren vandaag”, vond Achilles Reek-trainer Frank Nelissen. ,,Zij waren voetballend beter dan ons.” Vesta-trainer Mark Strik was blij, maar toch kritisch na de overwinning. ,,De passing was bij ons niet goed en in balbezit had het beter gemoeten. Maar goed, de drie punten zijn binnen.”

SES – NLC’03 2-0 (0-0) 67. 1-0 (pen), 68. 2-0

,,Tot de 67e minuut is er helemaal niks aan de hand”, zegt NLC-trainer Willem van Kreij. ,,Vervolgens krijg je een ongelukkige penalty tegen en maken zij de 1-0. Daarna zijn we van slag en krijgen we binnen de minuut de 2-0 tegen. We hebben daarna nog wel aangedrongen, maar zonder succes. Mede dankzij een goede wedstrijd van onze keeper bleef het 2-0.”

SIOL – FC De Rakt 3-0 (1-0) 30.1-0, 70. 2-0, 80. 3-0

,,Op een paar uitzonderingen na is het team door zijn ondergrens gezakt”, geeft De Rakt-trainer Eus Marijnissen aan na de kansloze 3-0 tegen SIOL aan. ,,We moeten de komende weken een stuk agressiever spelen en de wil om te winnen moet terugkomen.” De nederlaag van De Rakt was de eerste in tien wedstrijden.

Festilent – SCMH 1-1 (1-0) 32. Bekkers 1-0, 85. Van den Berg 1-1

,,We hebben vijftien kansen bij elkaar gevoetbald”, zegt Festilent-trainer Tom Jacobs. Toch is de trainer wel tevreden met wat hij gezien heeft. ,,Het enige wat ik de jongens kwalijk neem is dat ze de kansen niet hebben afgemaakt. Gelukkig viel de goal voor ons wel, door een fout van hun keeper”, zegt Jacobs. SCMH-trainer Stan Vos vond het eerder een ongelukkig moment dan een fout. ,,Hij keek tegen de zon in en zag de bal daardoor niet. Gelukkig pakten we nog wel een puntje.”

Ulysses – Herpinia 0-3 (0-2) 20. Van Dieten 0-1, 35. Arts 0-2, 82. Verwijst 0-3

,,Een dikverdiende nederlaag”, vond Ulysses-trainer Manfred van Erp. ,,Het lag echt niet aan de inzet, maar zij waren gewoon beter.” Door de overwinning kan Herpinia naar boven kijken. ,,Ik ben blij dat we de degradatiezone een beetje achter ons kunnen laten.”