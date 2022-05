Vorstenbossche Boys krijgt in laatste minuut gelijkmaker tegen, kampioensfeest nog even uitgesteld

De champagne was al uit de koelkast, maar nog niet ontkurkt. Dat was maar goed ook, want in de laatste minuut ging het kampioensfeest alsnog niet door. Juliana Mill maakte nog gelijk en dus kon de champagne weer de koelkast in. Volgende week tegen Ulysses krijgt de ploeg van Dennis Meier weer een kans.

Vorstenbossche Boys – Juliana Mill 2-2 (1-0) 19. Van Heeswijk 1-0, 62. 1-1, 80. Van Heeswijk 2-1, 90. 2-2

,,De jongens hebben goed gewerkt vandaag”, zegt Vorstenbossche Boys-trainer Dennis Meier. ,,Het is alleen jammer dat we vandaag het kampioenschap in de laatste minuut uit handen hebben gegeven. Maar ik ben er wel van overtuigd dat het alsnog goed komt. Daar hebben we kwaliteit genoeg voor”, zegt Meier.

SJO/SSA Vesta’19 – Ulysses 1-0 (0-0) 75. R. Janssen 1-0

,,Het was een pittig duel voor ons, want Ulysses stond prima te verdedigen”, vond Vesta-trainer Mark Strik. ,,Gelukkig hebben we gewonnen, dankzij een doelpunt van onze centrale verdediger Janssen. Het is volgens mij het eerste doelpunt in zijn carrière”, geeft Strik aan. ,,We hebben vandaag verloren van een goede ploeg”, geeft Ulysses-trainer Manfred van Erp aan. ,,Zij hadden op een gegeven moment 80% denk ik. Dankzij het harde werken van de jongens en een goede prestatie is het slechts bij 1-0 gebleven.”

NLC’03 – Herpinia 0-1 (0-1) 25. Arts 0-1

,,Het was niet goed genoeg vandaag”, zegt NLC-trainer Willem van Kreij. ,,De tegengoal was ook ongelukkig. We maakten drie persoonlijke fouten, waardoor zij konden scoren”. De wedstrijd werd overschaduwd door een vervelend incident. ,,Een van onze spelers raakt zwaar geblesseerd aan zijn knie”, zegt Herpinia-trainer Maarten Hendriks. ,,Daardoor was het voor ons wel een teleurstellende middag, ondanks dat we gewonnen hadden.”

Cito – Gassel 8-2 (2-1) 15. Ettahouri 1-0, 22. Coskun 2-0, 35. 2-1, 50. Van de Wetering 3-1, 54. Van de Wetering 4-1, 57. 4-2, 61. Van de Wetering 5-2, 68. Coskun 6-2, 75. Van Hoorn 7-2, 81. Polat 8-2

,,We hebben vandaag wederom wat spelers gespaard”, zegt Cito-trainer Yavuz Demirci. ,,Daarom heeft mijn assistent-trainer Nick van Hoorn gespeeld. Ik ben blij voor hem dat hij gescoord heeft”, zegt Demirci, die ook een jeugdspeler liet debuteren. ,,Ik bracht de 16-jarige Noah van Aanholt is, zodat hij ook nog wat minuten kon maken. Hij heeft het overigens prima gedaan.” Ondanks de vele afwezigen bij Cito wisten ze makkelijk te winnen van degradatiekandidaat Gassel.

SCMH – Achilles Reek 3-4 (2-2) 5. Van der Wijst 0-1, 25. Van Hees 1-1, 30. Van Doorn 2-1, 40. Verstegen 2-2, 67. Van Doorn 3-2, 90.Verstegen 3-3, 90. Verstegen 3-4

,,Balen”, zegt SCMH-trainer Stan Vos. ,,Tot de laatste minuut sta je gewoon nog voor, maar uiteindelijk geef je het toch weg. We hebben genoeg kansen gekregen om de wedstrijd te beslissen, maar deden het niet”, zegt Vos. ,,Een gelijkspel was wel terecht geweest”, vond Reek-trainer Frank Nelissen. ,,Maar goed, uiteindelijk winnen we gelukkig wel. Ook omdat de tank bij hun een beetje leeg raakte had ik het idee.”

FC De Rakt – Festilent 0-2 (0-2) 18. Van Tilburg 0-1, 29. Nooijen 0-2

,,We hebben vandaag niet genoeg energie gestoken in de wedstrijd”, zegt De Rakt-trainer Eus Marijnissen. ,,In de nacompetitie zal het een stuk beter moeten. ,,We hebben vandaag terecht gewonnen”, vond Festilent-trainer Tom Jacobs. ,,In de tweede helft was het echt een kansenfestival, waarbij wij aan het langste eind trokken.”