Vorstenbossche Boys spelen niet goed genoeg volgens assistent-trainer en krijgen geen krat bier, maar winnen wel met 6-2

Vorstenbossche Boys – Gassel 6-2 (2-2) 17. Van Heeswijk 1-0, 24. 1-1, 32. Teun Rijkers 2-1, 40. 2-2, 61. Van Heeswijk 3-2, 69. N. Donkers 4-2, 71. Raaijmakers 5-2, 88. Van Duijnhoven 6-2

,,Normaal krijgen de jongens een kratje bier van mij als ze gewonnen, maar vandaag niet”, zegt Wibo Scholtus. De assistent-trainer van Vorstenbosch zag dat er weinig beleving in zijn ploeg zat, maar kan wel altijd rekenen op aanvaller Marvin van Heeswijk, die met twee doelpunten en 4 assist wederom de grote man was bij de thuisploeg. ,,Hij heeft aangegeven bij ons te willen blijven”, lacht Scholtus.

Achilles Reek – Cito 2-3 (1-1) 7. Etthauouri 0-1, 25. Sengers 1-1, 27. 1-2 Coskun, 75.Verstegen 2-2, 87.Korkmaz (pen) 2-3.

,,In de eerste helft werden we helemaal weggespeeld”, gaf Reek-trainer Frank Nelissen aan. Cito-aanvoerder Murat Korkmaz was het met hem eens. ,,Het is dan wel zuur dat zij op 1-1 komen, waarvan ik zeker weet dat het buitenspel was”, zegt Korkmaz. ,,Dat verdiende wij niet”. De scheidsrechter zou ook in de tweede helft een grote rol spelen. ,,In de laatste minuut kregen wij een penalty tegen, maar vraag mij niet waarvoor”, zegt Nelissen. Volgens Korkmaz gehaakt en was de penalty wel terecht. De scheidsrechter is na de wedstrijd (tot verbijstering van het bestuur van Achilles Reek) direct weggegaan, zonder iedereen te bedanken of uit leggen waarom hij de penalty gaf.

SES – SCMH 2-0 (1-0) 3. 1-0, 55. 2-0 Bijz: 60. Rood Van Doorn (SCMH)

,,Ik baal vooral van de rode kaart van Dave van Doorn”, zegt SCMH-trainer Stan Vos. Van Doorn zou eerst hebben gevraagd of de scheids gewisseld kon worden en kreeg daarvoor geel. Daarna had hij volgens Vos nog een opmerking gemaakt en kon met rood vertrekken. ,,Het maakt het er niet makkelijker op daarna”, zegt Vos

SIOL – Herpinia 3-1 (1-0) 12. 1-0, 46. 2-0, 64. Van Roosmalen 2-1, 83. 3-1

SIOL was in de eerste helft de bovenliggende partij en kwamen verdiend op voorsprong”, zegt Herpinia-trainer Maarten Hendriks. ,,In de tweede helft hebben we onszelf tekort gedaan. Jammer, want ik graag van mijn oude club willen winnen”.

Festilent – NLC’03 4-0 (1-0) 41. Geurts 1-0, 58. Schoneberg 2-0, 76. Van Dongen 3-0, 85. Van Hout 4-0

,,Het is was vandaag een prima overwinning”, vond Festilent-trainer Tom Jacobs. ,,We komen net voor rust op 1-0 en hebben het vervolgens goed uitgespeeld.” NLC-trainer Willem van Kreij zag zijn ploeg nergens recht op hebben. ,,We hebben vandaag onder ons niveau gevoetbald vandaag.”

FC De Rakt – SJO/SSA Vesta’19 2-1 (0-0) 55. Zegers 0-1, 73. Verhoeven 1-1, 82. Verhoeven 2-1

,,Het was een mooie wedstrijd tussen twee voetballende teams”, vond De Rakt-trainer Eus Marijnissen. ,,Wij hadden de betere kansen, maar hadden de wedstrijd op slot moeten gooien. Vesta-trainer Mark Strik vond een gelijk spel terecht. ,,Voor de neutrale toeschouwer was het leuk om te zien. Wij kregen voldoende kansen en dan is het zuur dat je in de slotfase verliest.”

Juliana Mill – Ulysses 4-1 (3-0) 1. 1-0, 25. 2-0, 40. 3-0, 55. Van Lith 3-1, 80. 4-1

,,We hebben vandaag echt door onszelf verloren. We coachten niet goed en miste scherpte”, zegt Ulysses-trainer Manfred van Erp. ,,De eerste helft was niet goed, maar de gelukkig was tweede helft wel een stuk beter. Daar moeten we ons aan vasthouden.”