Vorstenbossche Boys verliest van Nijnsel, DVG wint met minimale cijfers van SCMH

Vorstenbossche Boys-Nijnsel 1-3 (1-1) 12. 0-1, 24. Thijs van der Sanden 1-1, 68. 1-2, 73. 1-3.

Bijzonderheid van de wedstrijd: De gelijkmaker van Thijs van der Sanden kwam uit de rebound van zijn eigen schot. De keeper van Nijnsel wist op de eerste poging nog een antwoord te geven, maar zijn tweede poging was wel raak.

Moment van de wedstrijd: Volgens Vorstenbossche Boys-coach Ruud Fleskens was de 1-2 van Nijnsel bepalend in de wedstrijd: ,,Wij probeerden daarna nog wel om een treffer te maken, maar Nijnsel was gewoon te sterk.” Rick Dortmans kreeg nog een grote kans namens de thuisploeg, maar hij schoot hoog over.

DVG-SCMH 1-0 (0-0) 90. 1-0.

Bijzonderheid van de wedstrijd: In de eerste helft was SCMH duidelijk de betere partij en had het zelfs enkele keren op voorsprong moeten komen. De elftalleider, Patrick van der Burgt, baalde dat het niet gebeurde: ,,We gaven DVG daardoor steeds meer hoop. In de tweede helft kwamen zij ook goed uit de kleedkamer.”

Moment van de wedstrijd: Vanaf minuut zeventig werd het duel rommelig. Het spel ging beide kanten op, waarbij DVG aan het kortste eind trok. In de laatste minuut was het de thuisploeg die het openingsdoelpunt mocht maken en daardoor de drie punten over de streep trok.