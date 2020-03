VOW combineert overwinning op RKKSV met afzwemmen: ‘Ze zijn alle elf geslaagd’

VOW - RKKSV 4-1 (4-1). 3. Bart van den Oever 1-0, 7. Bart van den Oever 2-0, 12. Stan van der Heijden 3-0, 43. Bart van den Oever 4-1.

VOW liet er onder aanvoering van Bart van den Oever geen gras over groeien. ,,Wat een luxe: drie kansen en drie goals. Na de 3-0 loerden we op de counter en de tweede helft was voor de statistieken‘’, aldus VOW-trainer Jordy van Boxtel, die ondanks de regen in een goed humeur steekt. ,,We zijn nu bijna vrij van degradatiezorgen, dat was de doelstelling dit jaar. En alle elf zijn ze geslaagd voor hun zwemdiploma!‘’

Avesteyn - HHC ‘09 3-0 (RUSTSTAND). 13. Rens van Vugt 1-0, 23. Joost van Vugt 2-0, 48. Rens van Vugt 3-0.

De gebroeders Van Vugt waren trefzeker, maar trainer Hugo van de Sande had graag meer goals gezien. ,,De scherpte ontbrak, dat was niet des Avesteyns. Daar hebben we het in de rust over gehad, maar na rust gingen ook een aantal dikke kansen niet binnen. We waren slordig in de passing en afwerking. Aan het einde van de rit kan het doelsaldo nog belangrijk zijn, dus het was lekker geweest als we er meer hadden gemaakt.‘’

Avesteyn is een regelrechte kampioenskandidaat. ,,De kans dat we er iets zouden halen was heel klein”, wist ook HHC-trainer Ger Henskens. ,,Bovendien waren er een paar spelers niet bij. We hebben dan ook geen kans gecreëerd. De komende wedstrijden, die worden wel belangrijk in de strijd tegen degradatie.”

OSC’45 – SC Elshout 1-2 (1-0) 42. Fouad Arbib 1-0, 68. Luc van den Aker 1-1, 90+3. Thijs Lommers 1-2.

Om niet in de middenmoot weg te zakken was SC Elshout verplicht dit duel winnend af te sluiten. Vlak voor rust waren de gasten met hun gedachten kennelijk al bij de thee. ,,Bij een dood spelmoment stonden we te slapen”, zag leider Ronald van Noije. Na rust trok SC Elshout alles uit de kast om toch zijn gelijk te halen. Dat lukte. ,,Het harde werken heeft ons toch nog de volle mep opgeleverd.”

Boxtel - VCB 1-0 (0-0). 78. 1-0.

De gelukkigste won de wedstrijd, aldus VCB-coach Mathieu van der Steen. ,,Het was niet te zien dat we tegen de nummer drie van de competitie speelden. In de tweede helft waren wij heer en meester, zeker in balbezit. We dwongen alleen, en helaas zoals vaker, aanvallend te weinig af.”