VOW kondigt terugkeer van kanker genezen keeper aan in nogal bijzondere video

In de video die de club op Facebook postte krijg je een goede indruk van het complex van VOW. Na het bekijken van de entree en het hoofdveld verplaatst de camera zich naar de kleedkamers van Sportpark De Vonder. De oplettende kijker kan in het rondje door de kleedkamer de positie van de nieuwe aanwinst al spotten. De positie van doelman is als enige bezet op het opstellingenbord. Door de keepersoutfit die daarna in beeld komt bestaat er geen twijfel meer over wat voor speler er is gehaald. De video wordt afgesloten met de tekst: Guess who‘s back.