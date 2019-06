VOW met speels gemak langs Limburgse tegenstander: promotie naar vierde klasse een feit

Vorige week werd er nog met moeite van Endse Boys gewonnen. Het werd 3-4. Tegen Altweerterheide had de de nieuwe promovendus minder moeite. al na twaalf minuten kopte Stan van der Heijden de openingstreffer binnen namens de bezoekers. Tien minuten later was het Pim van Riel die de voorsprong verdubbelde. In de 35ste minuut was het Stef van Stiphout die de 0-3 ruststand op het scorebord zette. Na rust was het Bart van den Oever die er vijf minuten voor tijd nog 0-4 van maakte.