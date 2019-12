VOW-trainer moet portemonnee trekken na laat gelijkspel: ‘Dit kost mij zes kannen bier’

Nulandia-VOW 1-1 (1-0) 86. Stan van der Heijden 1-1.

VOW heeft vanmiddag een punt gestolen op bezoek bij Nulandia. De thuisploeg bespeelde de bezoekers uit Zijtaart goed, wat in de eerste helft werd beloond met de 1-0. In de tweede helft stonden de mannen van VOW-trainer Jordy van Boxtel weer onder druk, maar werden de schaarse kansen van Nulandia tegengehouden. In minuut 86 stormde Younes Mekki namens VOW op aan de zijkant, waarna Stan van der Heijden het eerste Zijtaartse schot op doel binnen werkte.

Van Boxtel: ,,Ik ben eerlijk, dit is een gestolen punt, we kwamen niet echt aan voetballen toe. Maar dat maakt de late gelijkmaker niet minder leuk. Het gepakte puntje kost mij wel zes kannen bier, al heb ik dat er graag voor over.”

SC Elshout – VCB 2-1 (2-0) 30. Thom van Delft 1-0, 44. Thom van Delft 2-0, 87. Mark Maas 2-1.

VCB, dat na de degradatie veel spelers en routine zag vertrekken, heeft het heel erg lastig, ook al speelt de ploeg een klasse lager. Alleen tegen hekkensluiter HHC’09 werd gewonnen, daarna nog een gelijkspelletje. Op voorhand was het dus een eenvoudig duel voor SC Elshout. In de eerste helft werd het overwicht al uitgedrukt in twee doelpunten van spits Thom van Delft. ,,Daarna kregen we nog voldoende kansen op een derde treffer”, vond leider Ronald van Noije. ,,Maar we lieten na om de trekker definitief over te halen. Daardoor kregen we het nog onnodig moeilijk.”

De aanvallende onmacht deed VCB de das om. ,,Wij creëeren te weinig kansen”, zei trainer Mathieu van de Steen. ,,Ook werd er nog een goal van ons afgekeurd, maar het is lastig om wedstrijden te winnen als je nauwelijks gevaarlijk wordt.”

Het meest bijzondere aan de wedstrijd was de herinnering aan wijlen Hans van Boxtel. De VCB-clubman overleed de voorbije week plotseling aan een hartstilstand. ,,Dit had impact op heel de club”, rouwde Van de Steen. ,,Hans’ overlijden bracht veel teweeg. Hij was een echte clubman en zo zie je maar dat er belangrijke zaken zijn in het leven dan voetbal. Ook was de saamhorigheid hierdoor goed zichtbaar. Hierin is een kleine club als VCB erg groot, maar dat was de schok ook.”

Avesteyn-Vorstenbossche Boys 4-2 (0-2). 22. Jouk Raaymakers 0-1, 34. Jouk Raaymakers 0-2, 51. Rick Vissers (pen.) 1-2, 65. Rick Vissers 2-2, 67. Dries Heerkens 3-2, 86. Tjeu Geenen 4-2.

Avesteyn heeft vanmiddag een 2-0 achterstand weggepoetst. De eerste tien minuten leek het erop dat de thuisploeg een makkelijke middag tegemoet zou gaan. Daarna zette de Boys het duel steeds meer naar hun hand. Dat zorgde in minuut 22 voor de 0-1 van Jouk Raaymakers. Zo’n tien minuten later zorgde diezelfde Raaymakers voor de 0-2. Avesteyn-coach Hugo van der Sande zag dat het niet lekker liep en wisselde al voor rust.

In de tweede helft was de eerste kans opnieuw voor de Boys, maar Avesteyn herpakte zich sterk. Zes minuten na de rust zorgde Rick Vissers vanaf de stip voor de aansluitingstreffer. In minuut 65 was het weer Vissers die raakschoot. Niet veel later was het Dries Heerkens die Avesteyn voor het eerst in het duel op voorsprong bracht. In de slotfase bezorgde Tjeu Geenen zijn ploeg definitief de drie punten door de 4-2 te maken.