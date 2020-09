Vreemde middag voor Altena-aanvoerder, Wilhelmina’26 afgelast door Corona

Altena – SVW 2-1 (0-0) 47. 0-1, 70. Julian Geelhoedt 1-1. 85. Brian de Graaf 2-1.

Het was een wat vreemde middag voor Julian Geelhoedt, de aanvoerder van Altena. Hij had zijn ploeg voor rust op een voorsprong kunnen zetten, maar miste een strafschop. Erna maakte hij veel goed, toeval hielp daarbij. Toen Alexander McDermott de onderkant van lat had geraakt stond Geelhoedt op de juiste plaats om de bal tegen de netten te werken.

Binnen tien seconden was de invalbeurt van Brian de Graaf al goud waard, en goed voor de tweede zege van Altena

Woudrichem – Tricht 6-0 (2-0) 25. Danny Schaap 1-0, 32. Roy van Sonsbeek 2-0, 70.Tim Saaman 3-0, 72.Tim Saaman 4-0, 82, Yoeri Duyzer 5-0, 88. Tim Saaman 6-0.

Een betere tegenstander om het echec van vorige week – bij Wieldrecht werd met 3-0 verloren – kon Woudrichem zich niet wensen: Tricht wordt door kenners als een zwakke broeder gezien. “Dit was hét moment om wat goed te maken”, vond Tim Saaman. “Volgende week staat Sleeuwijk op de rol, dus was een prima uitslag neerzetten een vereiste. Dat is meer dan gelukt.”

Tim Saaman, die vorig seizoen drie keer een hattrick op zijn naam bracht, heeft de eerste alweer binnen. Zijn specialiteit, de vrije trap, hielp hem daarbij twee keer.

Roda Boys/Bommelerwaard – Sleeuwijk 2-0 (0-0) 70. Kay Huijgens 1-0, 79. Mo Nikhbakht 2-0. Rode kaart: 37. Corné Dekker, doelman van Sleeuwijk.

Armand Selmani liftte de bal over Sleeuwijk-doelman Corné Dekker, zou zeker scoren. Maar Dekker belette dat met zijn handen. Op zich logisch, maar het gebeurde buiten het strafschopgebied. “Een mannetje minder, dat heeft ons genekt”, vond trainer Antoin van Pelt. “Daardoor misten we na de rust de stootkracht om in de voorhoede iets af te dwingen.”

Jan van Grinsven, trainer van Roda Boys, was blij dat zijn ploeg het geduld op kon brengen om het tiental van Sleeuwijk te kraken. “De uitslag had wel wat groter uit mogen pakken.” Armand Selmani uitte afgelopen donderdag behoorlijk wat kritiek op zijn trainer, omdat hij vorige week geen basisplaats kreeg. “Daar hebben we over gesproken, de kou is uit de lucht”, aldus Van Grinsven.

Wilhelmina’26 – De Zwerver werd afgelast.

In de selectie van de ploeg uit Kinderdijk is Corona geconstateerd.