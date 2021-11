‘Vriendenteam’ TOP wint van Woezik

TOP-coach Bas Gösgens was niet alleen erg tevreden over de 3-1 zege op Woezik, maar had weer ontzettend genoten van de goede teamspirit. ,,Wij hebben een ploeg met alleen maar vrienden. Die jongens gunnen elkaar alles en dat is niet alleen terug te zien op het veld, maar ook daarbuiten. We hebben na afloop in de kleedkamer weer ontzettend hard gelachen en plezier gemaakt. Dat soort momenten zijn echt goud waard.”