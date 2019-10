Vrije trappen Adank belangrijk voor Heeswijk bij gelijkspel tegen SVSSS

SVSSS – Heeswijk 2-2 (0-1). 15. Stef Adank 0-1, 71. 1-1, 79. Stef Adank, 87. 2-2.

,,Als je naar het eerste uur kijkt, hebben we twee punten laten liggen”, aldus Heeswijk-coach Stef Sijbers. ,,Als je naar het laatste halfuur kijkt, dan mogen we van geluk spreken dat we één punt hebben gepakt. We hadden de wedstrijd veel eerder op slot kunnen maar ook zeker moeten schieten, maar omdat we veel te ver terug bleven, konden zij scoren.”

Bijzonder was dat beide doelpunten van Stef Adank vrije trappen waren.

Prinses Irene – Emplina 1-0 (0-0). 57. Aron van der Rijt 1-0.

,,Het was een goede wedstrijd van onze kant”, vond Prinses Irene-oefenmeester Erik Meulendijk. ,,We hebben niet veel gecreëerd, maar ook zeker niet veel weggegeven. Het balbezit was voor ons. Het zou onverdiend zijn geweest als zij nog hadden gescoord, ook al kwamen ze in de laatste minuut erg dichtbij.”

Berghem Sport – Volharding 3-1 (1-0). 15. Donny van Herpen 1-0, 55. 1-1, 75. Donny van Herpen 2-1, 85. Jeffrey Duif 3-1. Rood: Bram Kappen (Berghem Sport), speler Volharding

,,We hebben een prima pot gespeeld”, aldus Berghem Sport-oefenmeester Dennis van der Burgt. ,,In de eerste helft hadden we naast het doelpunt van Donny nog meer kunnen scoren, echter doen we dat niet. Desondanks waren we de bovenliggende partij, en dat hebben we na rust zeker laten zien.”

Bijzonder was de 1-0 van Donny van Herpen. Vijf minuten eerder nam hij een identieke vrije trap, echter ging die er niet in. De tweede poging was wel succesvol. ,,Hij krulde hem om de muur heen en in de verre hoek. Prachtig doelpunt”, aldus Van der Burgt.

DAW - Venhorst 1-0 (0-0). 74. Mark Megens 1-0.

,,We hebben de drie punten in Schaijk gehouden”, aldus DAW-trainer Rob van der Ven. ,,Er waren weinig kansen aan beide kanten, maar in de eerste helft was de beste kans voor ons. In de tweede helft kwamen we op voorsprong, en ondanks dat Venhorst duidelijk op zoek ging naar de gelijkmaker, werden ze nauwelijks gevaarlijk.”

Volkel – Helvoirt 3-3 (3-1). 15. Menno van Hattum 0-1, 30. Luuk Riepe 1-1, 37. Tijmen de Ruiter 2-1, 43. Justin Damen 3-1, 60. Mart van der Sande 3-2, 75. Nick van de Bruggen 3-3 (pen). Rood: Rick van Hintum (Volkel)

Helvoirt-trainer Henk van Hattum: “We beginnen goed, maar in het laatste kwartier krijgen we drie doelpunten tegen. Door enkele aanpassingen in de organisatie werd ook het positiespel na rust beter. We hadden hier zelfs nog kunnen winnen, maar ik ben blij met het punt.” Na vier wedstrijden heeft Helvoirt zijn eerste punt binnen.

,,Het waren twee verschillende helften, waarin we in de eerste helft de wedstrijd eigenlijk op slot hadden moeten gooien”, aldus Volkel-coach Michiel Jans. ,,We hebben de tegenstander volledig terug laten komen en dat had niet gemogen vanaf 3-1.”

Olympia’18 – Emplina 1-0 (0-0). 55. 1-0.

Emplina-trainer William van Overbeek: ,,Tot de 70ste minuut hebben we te weinig gecreëerd, daarna kwamen er vooral kansen vanuit de scrimmage.”

,,De jongens missen volwassenheid en coachen elkaar weinig in het veld”, aldus Van Overbeek.

EVVC – Real Lunet 3-0 (2-0). 25. Rob van Dijk 1-0, 35. Rob van Dijk 2-0, 70. Pim van der Doelen 3-0.

EVVC-trainer Antwan van Rijn: ,,Ik heb de hele wedstrijd genoten. We zaten vanaf de eerste minuut in de wedstrijd en de organisatie stond goed.”

Real Lunet-trainer Glenn Simon: ,,De jongens hebben hun best gedaan, ondanks dat we zes basisspelers misten.”