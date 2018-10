Vrije trappen helpen ASH voorbij Rhelico, Brakel haalt uit

Rhelico – ASH 2-5 (0-3). 20. Marijn Hak 0-1, 26. Folkert van der Werf 0-2, 29. Gert-Jan van Oort 0-3, 59. 1-3, 64. Danny Bijl 1-4, 80. Marijn Hak 1-5, 87. 2-5.

Moment van de wedstrijd: ASH scoorde in de eerste helft drie keer uit een spelhervatting. Drie vrije trappen leverden een rendement op van honderd procent.

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,De wedstrijd ging gelijk op”, volgens ASH-trainer Ron Laros. ,,Alleen waren we beter in de spelhervattingen, maar dat is ook een wapen.”

Herovina – SV Noordeloos 2-1 (1-1). 20. Kevin Steenbruggen 1-0, 38. Patrick Slijkoort 1-1, 72. Jesse van Vliet 2-1.

Moment van de wedstrijd: De 2-1 van Jesse van Vliet vond Herovina-trainer Glenn Calor. ,,We zijn met overtuiging voor de drie punten blijven gaan.

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,Het was een slechte wedstrijd”, bekende Herovina-trainer Glenn Calor. ,,We moeten leren omgaan met ploegen die zich laten inzakken. Al hebben we voorin altijd dreiging.”

RKVSC – Well 3-1 (1-0). 3. Guus van Bosbeek 1-0, 53. Hamza Bouharrou 2-0, 75. Hamza Bouharrou (pen.) 3-0, 88. Dennis Bracht (pen.) 3-1.

Moment van de wedstrijd: Well-trainer Edwin van de Braak had zijn spelers, mede vanwege het ontbreken van de geblesseerde doelman Nick van Hemert en de geschorste Niels Kraaij, gewaarschuwd voor standaardsituaties. Toch vloog de 1-0 na een hoekschop al na drie minuten achter keeper Jochem Bouman. ,,Toen liepen we al direct achter de feiten aan”, baalde Van de Braak.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Bij Well raakte vorig week eerste sluitpost Nick van Hemert geblesseerd, terwijl zijn vervanger Jochem Bouman in het duel met RKVSC na rust geblesseerd raakte. Daarom moest veldspeler Corne Hobo in de tweede helft het doel van Well verdedigen.

Zuilichem – Lekvogels 6-1 (3-1). 25. Erik van Dalen 1-0, 29. 1-1, 36. Erik van Dalen 2-1, 39. Dennis van Steenbergen 3-1, 47. Peter van de Laar 4-1, 55. Michel Kooijman 5-1, 57. Patrick Kooijman 6-1.

Moment van de wedstrijd: ,,Dat we na de snelle gelijkmaker, goed reageren”, vond Zuilichem-trainer Nabil Bouchlal. Binnen tien minuten na de gelijkmaker was het 3-1 voor de thuisploeg.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Zuilichem is van de nul af. ,,We kunnen weer vooruit kijken”, gaf Bouchlal aan.

Brakel – Kerkwijk 6-1 (1-1). 7. Jasper Gouda Quint 1-0, 14. Jorel Helderman 1-1, 48. Sten Pijlman 2-1, 52. Andor van Andel 3-1, 65. Jasper Gouda Quint (pen.) 4-1, 78. Sten Pijlman 5-1, 85. Jasper Gouda Quint 6-1. Rode kaart: 32. Corne van Hemert (Kerkwijk, twee keer geel).

Moment van de wedstrijd: De tweede gele kaart voor Corne van Hemert, de linksback van Kerkwijk. Brakel kreeg een numerieke meerderheid, waar het pas na rust iets mee wist te doen.