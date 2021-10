Vrijetrappenspecialist Altena schiet in de laatste minuten de gelijkmaker binnen

Altena – Roda Boys/Bommelerwaard 1-1 (0-1). 7. Diego Meerveld 0-1 88. Tristan van Noorloos 1-1.

Bijzonderheid: Vrijdagavond vierde Roda Boys/Bommelerwaard zijn 75-jarig bestaan. Uiteraard zaten de speler van de selectie niet aan een glas appelsap, maar een weerslag van het festijn zag trainer Jan van Grinsven niet terug in Nieuwendijk. “Zeker in de eerste helft speelden we fris van de lever, scoorden we al snel. Gaandeweg kregen we minder grip op het middenveld. Toch hadden we meer kunnen toeslaan, maar we waren te slordig in de omschakeling. De gelijkmaker was een schitterende goal, uit een vrije trap.”

Invallers staan bij vrije trappen die iets op kunnen leveren meestal niet bovenaan in de pikorde. “Tristan bij ons wel, hij gaat erachter staan”, zegt Julian Geelhoedt, aanvoerder van Altena. “Het is zijn specialiteit. Hij maakte dat weer eens helemaal waar.”

Wilhelmina’26 – Arkel 3-1 (1-1). 6. 0-1 30. Kevin van Esch 1-1 55. Robert Bouman 2-1 80. Christiaan van der Velden 3-1.

Bijzonderheid: Met deze tweede competitiezege hoopt liet Hans de Jong de kenners zien dat de Kanaries wel degelijk springlevend zijn. “De kenners hadden ons al min of meer afgeschreven, maar moeten hun kennis maar eens bij gaan spijkeren. We weten welke tegenstanders we kunnen pakken. En als je dat doet, doe je het goed. Niet per se met goed voetbal hebben we Arkel gevloerd, wel op karakter.”

SVW – Woudrichem 4-1 (3-0). 13. Hicham Farhou 1-0 15. Achmed Kelifa 2-0. 22. Hicham Farhou 3-0 60. Sven Weusthof 3-1 83. Hicham Farhou (pen.) 4-1.

Bijzonderheid: SVW heeft nogal wat zaalvoetballers in zijn gelederen. “Technisch goed onderlegd, dus moet je die niet de ruimte geven om te voetballen. En dat hebben we met name in het eerste deel van de eerste helft nagelaten”, zag trainer Gerrie Schaap. Na rust testten de gasten met lange ballen het zwakke deel van SVW: de defensie. “Na het doelpunt van Sven hebben we de kansen gehad om de spanning weer terug te brengen, maar dat nagelaten.”

Drechtstreek – Sleeuwijk afgelast.