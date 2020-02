Vrijetrappenspecialist Ricky Vroon schiet met scherp namens GRC 14, Nivo Sparta-trainer doet nieuwe club pijn

zaterdag 1CGRC 14-speler Ricky Vroon liet met twee benutte vrije trappen weer van zich gelden op bezoek bij Heerjansdam. Door de driepunter blijft de top vier in het vizier voor de club uit Giessen. Aangezien koploper Kloetinge al een nacompetitieticket heeft, streden Almkerk en LRC om de tweede plaats (en mathematisch gezien koppositie) in de tweede periodetitel. Dat werd na zaterdag uiteindelijk Nivo Sparta, dat aan een bijzondere opmars bezig is.

Almkerk - LRC Leerdam 1-1 (0-0). 49. Steven Molenschot 1-0, 75. Serdar Akkanat 1-1.

Met een winst op LRC, een concurrent, hadden de mannen van trainer Ad van Seeters een mooie slag om de tweede periodetitel kunnen slaan. De kansen waren daar voor na rust via Jonathan van Eerd, Bart Dirven en Steven Molenschot. ,,Drie goede mogelijkheden", baalde Van Seeters. ,,We legden LRC onze wil op. Ik ben trots op de ploeg. We zijn echt gegroeid als we naar de eerste competitiewedstrijd kijken.”

WNC - Terneuzense Boys 0-2 (0-0). 68. Nehemia Sanaky 0-1 (e.d.), 81. Miroslav Peric 0-2 .

WNC bewees zichzelf een slechte dienst. Verliezen van de nummer voorlaatst betekende dat de Waardenburgers wegzakken uit de middenmoot. ,,Dit verlies hadden we niet ingecalculeerd", vertelde WNC-trainer Cor Prein teleurgesteld. ,,We waren wel beter maar kansen benutten was er niet bij. We wisten dat Terneuzense Boys een counterploeg is. Dat kwam na rust tot uiting.”

Nivo Sparta - Montfoort SV’19 3-0 (1-0). 6. Mo Nikbahkt 1-0, 57. Christiaan Perrier 2-0, 82. Mo Nikbakht 3-0.

Voor Nivo Sparta-trainer Theo de Boon was het een bijzondere wedstrijd. Hij streed tegen de club die hij volgend seizoen onder zijn hoede krijgt. ,,Ik heb mijn visitekaartje afgegeven”, zei De Boon na afloop lachend. ,,Het was een gemakkelijke overwinning. We hebben heel solide partij gegeven en we hebben getoond een team te zijn.” Nivo Sparta doet nu ineens ook mee voor de tweede periodetitel. ,,Naar die periodetitel kijken we nog niet. Wij bekijken het van week tot week en we proberen gewoon puntjes te sprokkelen.”

Heerjansdam - GRC 14 2-3 (1-2). 28. Ricky Vroon 0-1, 30. Ricky Vroon 0-2, 44. Claudio Barros Alves Andrade 1-2, 87. Koen Botterhuis 2-2 88. Ousmane Traoré 2-3.

GRC 14 revancheerde zich voor het verlies van vorige week tegen Almkerk. ,,We zagen weer het oude GRC 14: de mouwen opstropen en strijd leveren”, vertelde een tevreden GRC 14-trainer Piet de Kruif. Hij zag Ricky Vroon uit twee rake vrije trappen de score naar 0-2 tillen. ,,Ja, daar heeft Ricky patent op.”