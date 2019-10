Vroeg doelpunt op Het Kasteel veroorzaakt eerste nederlaag op vreemde bodem voor Kozakken Boys

Jong Sparta – Kozakken Boys 1-0 (1-0). 7. Bradly van Hoeven 1-0.

Jong Sparta begon beter aan het duel dan Kozakken Boys, de thuisploeg kreeg dan ook de eerste mogelijkheden. Na zeven minuten was het al 1-0 dankzij een doelpunt van Bradly van Hoeven. Even later leek het 2-0 te worden toen Mohammed Tahiri raak kopte, maar het doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. De gasten kregen in de eerste helft weinig kansen en de opbouw verliep moeizaam. Na rust kreeg Kozakken Boys meer kansen, maar de bezoekers slaagden er niet in doelman Michael Fabrie te passeren.