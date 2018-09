Vroeg pastaatje of brood met kip ideale brandstof voor voetbalwedstrijd

Achilles Veen loopt na rust weg bij DFS

15 september Achilles Veen toonde zaterdag in de hoofdklasse A twee gezichten. Voor rust had het geen antwoord op het opportunistisch spel van DFS dat na vier minuten al op een 0-1 voorsprong kwamen. Na rust waren de mannen van trainer Giovanni Franken beter bij de les. ,,We zagen nu wel de zwakke plekken van DFS en we hebben daar optimaal op ingespeeld”, sprak Franken na afloop.