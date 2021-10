Vroeger een kiezelharde derby, nu een fusieclub: ‘Het klikt supergoed tussen iedereen’

,,Afgelopen zondag was niet best”, vertelt Van Aar met een schorre stem. Die heeft hij niet alleen overgehouden aan een gezellig feestje, maar ook aan de wedstrijd van zondag. ,,Ik ben nogal van het coachen in het veld.” Ondanks de aanmoedigingen verloor zijn Vesta’19 met 1-0 van NLC’03, daardoor staat het team nu op de achtste plaats in de vierde klasse. ,,De eerste wedstrijden gingen erg goed, nu hebben we helaas onnodig verloren”, vertelt de rechtsachter.