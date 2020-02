Vrouwelijke scheidsrechter steelt de show bij Vessem - HMVV: ‘Ze floot echt geweldig’

Vessem - HMVV 2-1 (0-1). 13. Ron Jansen 0-1, 90. 1-1, 90+2. 1-2.

HMVV miste twee handen vol kansen en kreeg in extra tijd na persoonlijke foutjes het deksel op de neus. ,,Ongelooflijk eigenlijk”, aldus HMVV-leider Johan Luijten. ,,Op de bank dachten we echt dat het kat in het bakkie was. Iedereen was enorm teleurgesteld.”

Het meest bijzondere aan het duel was, los van de gebeurtenissen in de slotfase, het voortreffelijke optreden van de vrouwelijke arbiter. ,,Ze floot geweldig”, zei Luijten. ,,Ik was nog wel paar keer boos op haar geworden, maar daar heb ik netjes sorry voor gezegd.”

Steensel - SDO’39 0-2 (0-1). 18. Frans Berger 0-1, 78. Michel Jansen 0-2.

Onder moeilijke omstandigheden klaarde de ploeg van Tom Van Den Steen de klus. ,,Het hoeft niet altijd met mooi en goed voetbal te lukken”, doelde Van Den Steen op de uitslag. ,,Ik ben erg blij dat Steensel deze wedstrijd door liet gaan. Dat het niet hoogstaand zou zijn, wisten we op voorhand.”

Het meest bijzondere aan het duel was het spel van Frans Berger. Naast zijn goal assisteerde hij Jansen bij de 0-2. ,,Ook legde hij nog tal van ballen panklaar, maar die werden gemist. Het was een evenwichtige wedstrijd, maar gezien de stand in de periode zijn deze punten erg belangrijk”, aldus Van Den Steen.

Dommelen - Hulsel 2-0 (2-0). 7. 1-0, 43. 2-0.

De individuele kwaliteit gaf volgens Hulsel-trainer Joris Tuns de doorslag. ,,We speelden goed georganiseerd en stonden compact. Daarbij hadden we meer verdiend, maar er is een verschil tussen verdienen en krijgen.” Organisatorisch was het één van de beste wedstrijden van Hulsel dit seizoen, meende Tuns. ,,Op eigen veld gingen we er tegen hen met 0-8 af. Toen stonden we offensiever, nu speelden we op de counter.”