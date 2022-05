Vrouwelijke Van Nistelrooij is blij met HVCH

Of ze familie is van Ruud. Lieke van Nistelrooij (17) krijgt de vraag regelmatig. Ze schudt dan haar hoofd en lacht er maar wat om. ,,Ik weet ook niet of ik het zou willen zijn, want ik ken hem niet. Het is wel grappig dat we dezelfde achternaam hebben. Zo’n carrière als hij zou ik ook wel willen, maar dan bij de vrouwen. Die hebben het EK gewonnen en de WK-finale behaald. Vroeger droomde ik daar wel van.”