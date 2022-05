Vrouwen HVCH hebben kater van bruiloft van een van de speelsters de dag ervoor, maar winnen in de laatste minuut

Overzicht vrouwenvoetbalHet was een pittige wedstrijd voor de dames van HVCH. Ze hadden de dag ervoor een bruiloft gehad van een van de speelsters en dat resulteerde in een 2-0 achterstand bij rust. In de tweede helft draaide de ploeg van Cor Perlee het echter helemaal om mede door twee doelpunten van Lynn van Grinsven.

Hoofdklasse vrouwen:

Fortuna’54 - Sc ‘t Zand 2-1 (1-0). 12. 1-0, 48. 2-0, 69. Femke van Herpt 2-1.

,,Persoonlijke fouten en niet de wil om te winnen nekken ons. Het was lang geleden dat we zo slap begonnen. De tegenstander was fel en wilde elke tweede bal winnen. We begonnen na de tweede treffer pas te voetballen en hebben uiteindelijk 35 minuten hard gewerkt”, zei Sc ‘t Zand-trainer Jack Hernandez.

FC Eindhoven - Nooit Gedacht 2-2 (1-1). 22. 1-0, 39. Angela van Rooij 1-1, 69. 2-1, 78. Iris Brands 2-2.

,,De eerste helft was gelijkopgaand met kansen over en weer. We kregen in de tweede helft wat meer grip op het middenveld van FC Eindhoven. Angela van Rooij kreeg zes minuten voor tijd nog een grote kans, maar de keepster redde haar volley knap. We misten vier speelsters. De meiden die er wel waren, hebben hard gewerkt”, zei assistent-trainer Edwin Hendriks van Nooit Gedacht.

Eerste klasse D:

UDI’19 - Bekkerveld 2-2 (1-1). 15. 0-1, 45. Bente Schutjens 1-1, 80. Bente Schutjens 2-1, 90. 2-2.

,,Het was een spannende pot, waar veel in zat. We hadden niet gelijk hoeven te spelen. Dit gelijkspel voelt als een nederlaag. In de eerste helft lieten we goed voetbal zien. Zij scoorden vanuit de counter. Na rust was het onrustiger. Zij misten een grote kans en wij zeker drie. Onnodig balverlies zorgde in de slotseconde voor de gelijkmaker”, zei UDI’19-trainster Janine Rongen.

Eldenia 2 - HVCH 2-3 (2-0). 29. 1-0, 42. 2-0, 54. Lynn van Grinsven 2-1, 69. Els Kolff 2-2, 89. Lynn van Grinsven 2-3.

,,HVCH was slap en slecht in de eerste helft. Dat zal wel komen door de bruiloft van één van de speelsters een dag eerder. Ik heb de dames in de rust fel toegesproken. Ze pakten het in de tweede helft goed op, leverden veel strijd en maakten gebruik van de snelheid in ons team. Toen was ik weer trots op mijn speelsters”, zei HVCH-trainer Cor Perlee.