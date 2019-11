Vrouwen HVCH missen eerste kans op periode, maar krijgen herkansing

zaterdag 2F Danny Schaap schiet Woudrichem naar periodeti­tel, Wilhelmi­na'26 klopt Sleeuwijk in doelpunten­cir­cus

9 november Dat Woudrichem de periodetitel pakte, was volledig te danken aan Danny Schaap. Nadat Nils Loef met een prachtig schot de score in het het kwaliteitsarm duel tussen Woudrichem en Roda Boys/Bommelerwaard had geopend, scoorde Schaap met een dito treffer de gelijkmaker. Schaap slalomde op de rechterflank langs twee verdedigers, prikte de bal in de kruising.