Vrouwen Prinses Irene verdubbelen totaal aantal doelpunten in een wedstrijd

De voetbalsters van Prinses Irene waren bijzonder scherp voor het doel. ,,We combineerden goed en maakten gebruik van de ruimte die Nuenen weggaf”, zei Prinses Irene-trainer Alex Sangoer. ,,Bij rust was het al gelopen. De laatste twee doelpunten maakten we door foutjes aan hun kant.”

Ashly Henraath was de vrouw van de wedstrijd. Ze gaf vlak voor rust voor en zag een speelster van SSS de bal in haar eigen doel werken. Vier minuten later verzorgde ze de assist en in de negentigste minuut scoorde ze zelf. Tien minuten voor tijd had een tegenstander de bal ook al in eigen doel gewerkt na een voorzet van Henraath, maar toen werd gefloten voor hands.