Vrouwen van sc ’t Zand houden voor het eerst de nul

De voetbalsters van sc ’t Zand zijn in hun nopjes met een punt tegen FC Eindhoven 2. ,,Het leek alsof zij er eentje meer hadden” zei sc ’t Zand-trainster Mildred Baal. ,,Ze hadden veel gevaarlijke jeugdige speelsters en wij zakten te veel in.”

Bijzonder is dat sc ’t Zand voor het eerst dit seizoen de nul hield.

Nooit Gedacht won dankzij een laat doelpunt van Berghuizen. ,,Het was moeizaam. Berghuizen verweerde zich heel goed en was in de omschakeling gevaarlijk”, zei Nooit Gedacht trainer Theo Bronts.